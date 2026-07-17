Il consigliere regionale saluta il ripescaggio del club neroarancio e rilancia il valore dello sport come motore di sviluppo, inclusione e rilancio del movimento cestistico calabrese

«La riammissione della Pallacanestro Viola nel campionato di Serie B Nazionale è una notizia di straordinaria importanza per l'intera comunità reggina, che travalica il mero aspetto agonistico. Un traguardo che rappresenta il giusto riconoscimento per la storia di una società gloriosa e che si configura come una vera e propria opportunità di sviluppo strategico per Reggio Calabria e per l'intero territorio regionale». È quanto dichiara, in una nota, Giuseppe Falcomatà, consigliere regionale della Calabria, commentando l'ufficialità del ripescaggio del club neroarancio.

«La partecipazione a un campionato di caratura nazionale – sottolinea Falcomatà – significa riaccendere i riflettori sul basket reggino, richiamando i fasti di un passato glorioso, in cui la Viola ha avuto il merito di riscattare l'immagine di una Reggio ferita dalle guerre di mafia, e proiettandosi in un futuro che auspichiamo ricco di successi sportivi e non solo».

«La Viola è storicamente uno dei simboli positivi della nostra Città in Italia e nel mondo. Questo salto di categoria deve essere lo stimolo per continuare a costruire attorno alle eccellenze che in questi anni sono state la palestra in cui ravvivare il movimento sportivo reggino. Mi riferisco ai grandi impianti sportivi, al PalaCalafiore, al Centro Sportivo Pianeta Viola, due fiori all'occhiello della città che in questi anni sono stati rivitalizzati. Una squadra forte in Serie B Nazionale farà da traino per l'intero movimento cestistico calabrese, incentivando lo sport di base e allontanando i nostri ragazzi dai rischi della marginalità sociale. Alla società, alla dirigenza e a tutto lo staff vanno i miei complimenti per aver saputo costruire una struttura solida, capace di farsi trovare pronta per questa grande, ennesima sfida».