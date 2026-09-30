«Ancora una volta questa maggioranza regionale si dimostra apertamente nemica della comunità reggina. L'ultima incredibile circostanza si è verificata nel corso dell'esame degli emendamenti per l'assestamento di bilancio che sarà portato alla prossima seduta del Consiglio Regionale. La Regione riconosce solamente 7,5 milioni dei 12,9 milioni di euro definiti da una sentenza esecutiva del Tribunale di Catanzaro su una vicenda relativa al trasferimento di personale per esercizio delle funzioni in passato delegate. Sostanzialmente si sottraggono al territorio reggino e all'ente che lo governa quasi 5 milioni di euro, l'ennesimo taglio che si tramuterà, probabilmente, in ulteriori decurtazioni in opere e servizi per i cittadini». E' quanto denuncia in una nota il Consigliere regionale del Partito Democratico Giuseppe Falcomatà, a margine della riunione della II Commissione Bilancio e Programmazione economica che discute l'assestamento di bilancio.



«Che la maggioranza di Occhiuto fosse nemica di Reggio lo si era intuito già da un po'. Basti pensare alla tragicomica vicenda delle funzioni, da lunghi anni ostaggio di una ritorsione politica che ha prodotto danni plurimilionari al territorio reggino. Quest'oggi registriamo, oltre il danno, anche la beffa, con ulteriori 5 milioni che la Regione vorrebbe sottrarre al territorio reggino nonostante la sentenza esecutiva del Tribunale.

A questo punto ci chiediamo cosa farà la Città Metropolitana di Reggio Calabria, quest'oggi dello stesso segno politico della Regione. Farà valere gli interessi dei reggini, chiedendo il riconoscimento dell'intero debito sancito dal Tribunale, oppure farà prevalere la ragion di partito, producendo un danno alle proprie finanze e sottraendo quindi risorse che potrebbero essere destinate al territorio? Da parte nostra - conclude Falcomatà - ci opporremo fermamente a questo ennesimo, vergognoso, tentativo di scippo, mascherato nelle pieghe di questo assestamento di bilancio. La Regione riconosca i debiti dovuti ai reggini e la Città Metropolitana faccia valere il proprio diritto a veder interamente riconosciute le somme che le sono dovute».