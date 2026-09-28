Affluenza, proiezioni e dati in aggiornamento. Il commento in diretta dei protagonisti della politica. Quattro i candidati per il seggio alla Camera lasciato d Francesco Cannizzaro. Diretta televisiva su LaC Tv e sui canali social delle nostre testate
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Urne chiuse: terminate le operazioni di voto
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Affluenza, attesa per il dato definitivo
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Urne chiuse: terminate le operazioni di voto
Sono terminate regolarmente le operazioni di voto a Reggio Calabria e nei 70 comuni della circoscrizione 5, coinvolti nella scelta del deputato che surrogherà Francesco Cannizzaro, dimissionario dal Parlamento in seguito all'elezione a primo cittadino della città dello Stretto. Nei prossimi minuti inizierà lo spoglio delle schede.
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Affluenza, attesa per il dato definitivo
Si era fermata al 14,97% l’affluenza alle ore 23 della giornata di ieri nel collegio uninominale di Reggio Calabria per le elezioni suppletive della Camera dei deputati: questo il dato che fotografa la partecipazione al termine della prima giornata di voto nei 71 comuni coinvolti dalla consultazione.
Una percentuale arrivata dopo il 3,43% registrato alle ore 12 e il 10,26% delle ore 19. Quasi 350 mila gli elettori sono stati complessivamente chiamati alle urne per scegliere il nuovo rappresentante del territorio a Montecitorio.
Il dato definitivo dell'affluenza, comprensivo della giornata di voto di ieri e quella di oggi, è prevista entro le ore 15.30 e comprenderà i dati di tutti i 71 comuni del collegio