Si era fermata al 14,97% l’affluenza alle ore 23 della giornata di ieri nel collegio uninominale di Reggio Calabria per le elezioni suppletive della Camera dei deputati: questo il dato che fotografa la partecipazione al termine della prima giornata di voto nei 71 comuni coinvolti dalla consultazione.

Una percentuale arrivata dopo il 3,43% registrato alle ore 12 e il 10,26% delle ore 19. Quasi 350 mila gli elettori sono stati complessivamente chiamati alle urne per scegliere il nuovo rappresentante del territorio a Montecitorio.

Il dato definitivo dell'affluenza, comprensivo della giornata di voto di ieri e quella di oggi, è prevista entro le ore 15.30 e comprenderà i dati di tutti i 71 comuni del collegio