Si voterà dalle ore 9 alle ore 20 nei seggi allestiti nella zona di residenza. Possono partecipare al voto tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni, muniti di documento di riconoscimento e residenti nel Comune di Reggio Calabria
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Domani, domenica 15 marzo, i cittadini di Reggio Calabria potranno
scegliere di partecipare alle primarie del centrosinistra per la scelta del
candidato sindaco che guiderà la coalizione alle prossime elezioni
amministrative.
Un appuntamento di partecipazione democratica che il Partito
Democratico e l’intera coalizione hanno voluto con convinzione,
scegliendo di affidare ai cittadini la decisione più importante: quella su
chi dovrà rappresentare il progetto di governo della città.
«Le primarie - si legge in una nota della Federazione metropolitana del
Partito Democratico di Reggio Calabria - rappresentano uno degli
strumenti più autentici di democrazia partecipata. Sono la dimostrazione
concreta di una politica che nasce dal basso, dal confronto tra idee e
sensibilità diverse, e non da decisioni calate dall’alto o da imposizioni dei
vertici nazionali».
A confrontarsi saranno tre candidature, espressione delle diverse anime
della coalizione: Domenico Donato Battaglia, Massimo Canale e
Giovanni Muraca. Un confronto aperto e trasparente che testimonia la
vitalità del campo progressista e la volontà comune di costruire un
progetto condiviso per la città.
«Abbiamo scelto la strada più impegnativa, ma anche quella più giusta -
prosegue la nota -, perché crediamo che la legittimazione popolare sia il
punto di forza di qualsiasi progetto politico serio. Chi vincerà avrà il
sostegno convinto di tutta la coalizione, perché l’obiettivo comune è
continuare a lavorare per il bene di Reggio Calabria».
Il centrosinistra si presenta a questo appuntamento forte di un percorso
amministrativo che negli ultimi anni ha consentito alla città di risollevarsi
da una situazione finanziaria e amministrativa estremamente difficile e di
rimettere in moto una stagione di programmazione e rilancio.
«Le primarie - conclude la Federazione metropolitana del Pd - sono
un’occasione per rafforzare il rapporto tra politica e cittadini e per
costruire insieme, con responsabilità e partecipazione, la proposta di
governo per la Reggio dei prossimi anni».
Si voterà domenica 15 marzo dalle ore 9 alle ore 20 nei seggi allestiti nei
diversi quartieri della città. Possono partecipare al voto tutti i cittadini
che abbiano compiuto 16 anni, muniti di documento di riconoscimento e residenti nel Comune di Reggio Calabria, recandosi nel seggio situato nella propria zona di residenza.