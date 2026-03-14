Domani, domenica 15 marzo, i cittadini di Reggio Calabria potranno

scegliere di partecipare alle primarie del centrosinistra per la scelta del

candidato sindaco che guiderà la coalizione alle prossime elezioni

amministrative.

Un appuntamento di partecipazione democratica che il Partito

Democratico e l’intera coalizione hanno voluto con convinzione,

scegliendo di affidare ai cittadini la decisione più importante: quella su

chi dovrà rappresentare il progetto di governo della città.

«Le primarie - si legge in una nota della Federazione metropolitana del

Partito Democratico di Reggio Calabria - rappresentano uno degli

strumenti più autentici di democrazia partecipata. Sono la dimostrazione

concreta di una politica che nasce dal basso, dal confronto tra idee e

sensibilità diverse, e non da decisioni calate dall’alto o da imposizioni dei

vertici nazionali».

A confrontarsi saranno tre candidature, espressione delle diverse anime

della coalizione: Domenico Donato Battaglia, Massimo Canale e

Giovanni Muraca. Un confronto aperto e trasparente che testimonia la

vitalità del campo progressista e la volontà comune di costruire un

progetto condiviso per la città.

«Abbiamo scelto la strada più impegnativa, ma anche quella più giusta -

prosegue la nota -, perché crediamo che la legittimazione popolare sia il

punto di forza di qualsiasi progetto politico serio. Chi vincerà avrà il

sostegno convinto di tutta la coalizione, perché l’obiettivo comune è

continuare a lavorare per il bene di Reggio Calabria».

Il centrosinistra si presenta a questo appuntamento forte di un percorso

amministrativo che negli ultimi anni ha consentito alla città di risollevarsi

da una situazione finanziaria e amministrativa estremamente difficile e di

rimettere in moto una stagione di programmazione e rilancio.

«Le primarie - conclude la Federazione metropolitana del Pd - sono

un’occasione per rafforzare il rapporto tra politica e cittadini e per

costruire insieme, con responsabilità e partecipazione, la proposta di

governo per la Reggio dei prossimi anni».

Si voterà domenica 15 marzo dalle ore 9 alle ore 20 nei seggi allestiti nei

diversi quartieri della città. Possono partecipare al voto tutti i cittadini

che abbiano compiuto 16 anni, muniti di documento di riconoscimento e residenti nel Comune di Reggio Calabria, recandosi nel seggio situato nella propria zona di residenza.