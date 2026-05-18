L’eurodeputato di Fratelli d’Italia: «L’auspicio è che questo percorso possa rafforzare ulteriormente anche il progetto politico e amministrativo per la città di Reggio Calabria»

«Rivolgo i miei auguri di buon lavoro all’On. Francesco Cannizzaro per la conferma alla guida di Forza Italia in Calabria, arrivata nel corso del congresso regionale del partito. Una conferma che rappresenta la continuità di un percorso politico e organizzativo all’interno del centrodestra calabrese.



In una fase importante per il futuro del territorio, sarà fondamentale proseguire il lavoro comune tra le forze della coalizione sui principali temi che riguardano la Calabria e gli enti locali. L’auspicio è che questo percorso possa rafforzare ulteriormente anche il progetto politico e amministrativo per la città di Reggio Calabria, attorno alla candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro». È quanto dichiara Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia.