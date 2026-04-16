Parte con numeri significativi l’offerta formativa 2026 del Polo SNA Calabria, che registra una partecipazione ampia al primo corso dedicato ai “Principi di Management Pubblico”. Sono circa 400 gli iscritti all’iniziativa, a conferma di un fabbisogno formativo crescente all’interno della Pubblica amministrazione regionale.

Il percorso, della durata complessiva di 30 ore distribuite in cinque giornate, è rivolto ai dirigenti pubblici calabresi e si concluderà il prossimo 24 aprile. Un primo appuntamento che segna l’avvio di un programma più ampio, destinato – nelle intenzioni – ad essere ulteriormente potenziato.

A sottolineare il dato è l’europarlamentare Giusi Princi, presidente del Comitato di Coordinamento del Polo SNA Calabria: «Considerato il forte fabbisogno formativo della Pubblica amministrazione calabrese, impegno prioritario sarà quello di proporre nuove edizioni del corso».

Nel dettaglio, sono circa 40 i dirigenti ammessi alla frequenza effettiva del corso, con l’obiettivo di ampliare progressivamente la platea dei beneficiari. «L’elevato interesse verso i percorsi formativi promossi dal Polo – aggiunge Princi – conferma la qualità dell’offerta e mette in evidenza come sia sempre più avvertita l’esigenza di rafforzare le competenze amministrative e manageriali, fondamentali per sostenere i processi di innovazione e sviluppo del territorio».

Soddisfazione viene espressa anche per il livello della didattica, affidata a docenti universitari di rilievo come Rocco Reina, Marcello Martinez e Francesca Di Virgilio. «I docenti guidano i percorsi con un approccio professionale, concreto e calibrato sulle esigenze di una platea eterogenea», evidenzia ancora Princi.

Al centro della riflessione, il ruolo strategico della formazione nella costruzione di una macchina amministrativa più moderna ed efficace. «Non può esistere una pubblica amministrazione davvero moderna senza una solida cultura organizzativa che metta al centro le persone. Valorizzare le competenze e investire nel capitale umano rappresenta una condizione imprescindibile per costruire amministrazioni più efficienti».

Nel bilancio tracciato dalla presidente del Comitato di Coordinamento, il Polo SNA Calabria si configura come una realtà ormai consolidata. «È motivo di orgoglio che in poco tempo il Polo si sia affermato come eccellenza nazionale, posizionandosi tra le sedi territoriali SNA più attive», sottolinea, ricordando come il progetto sia nato con il sostegno del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, del deputato Francesco Cannizzaro, del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e del rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti.

Un percorso che punta a incidere direttamente sulla qualità dei servizi pubblici, rafforzando competenze e capacità organizzative della classe amministrativa calabrese.