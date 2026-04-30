I consiglieri comunali azzurri replicano al post dell’ex sindaco Giuseppe Falcomatà e rilanciano la candidatura di Francesco Cannizzaro: «Dopo dodici anni di disastri, la sua narrazione è un insulto alla città».

Nuova replica politica a Reggio Calabria dopo le dichiarazioni di Giuseppe Falcomatà sul “noi e loro”. A intervenire sono i consiglieri comunali di Forza Italia Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Antonino Zimbalatti e Saverio Anghelone, che in una nota attaccano duramente l’ex primo cittadino.

«L’ondata di entusiasmo che sta accompagnando il nostro candidato sindaco Francesco Cannizzaro sembra stia provocando profondi disordini dall’altra parte», scrivono, parlando di «livore» nel recente intervento social di Falcomatà, definito «l’urlo disperato di chi vede franare sotto i piedi il proprio castello di bugie».

I consiglieri contestano nel merito il racconto dell’ex sindaco, criticando la contrapposizione tra “noi” e “loro” e accusandolo di «mancanza di argomenti e di un programma per la città», oltre a voler «agitare lo spauracchio del passato per giustificare il nulla del presente».

Nel mirino anche i risultati rivendicati da Falcomatà: «Cita Reggio finalista come capitale della cultura, non vincitrice – proseguono – cosa potevamo aspettarci da chi ha portato la città alle ultime posizioni nelle classifiche sulla qualità della vita?».

La nota si chiude con un affondo politico: «Su una cosa però ha ragione Falcomatà: indietro non si torna. I reggini hanno già visto abbastanza. Il suo tempo è scaduto».

Uno scontro sempre più acceso che accompagna l’avvio della campagna elettorale e che continua a giocarsi sul confronto tra la gestione degli ultimi anni e le prospettive future della città.