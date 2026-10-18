La definizione degli incarichi istituzionali, le priorità della politica regionale e la programmazione delle attività del partito hanno caratterizzato la riunione del Coordinamento regionale di Forza Italia Calabria , svoltasi a Lamezia Terme e presieduta dall'onorevole Francesco Cannizzaro, Segretario regionale del partito . La piena convergenza registrata sui temi affrontati conferma la solidità della linea condivisa e degli obiettivi che accompagnano l'azione del governo regionale.

Nel corso dell'incontro sono state approfondite le principali questioni che interessano la Calabria, con particolare attenzione al contributo di Forza Italia alle decisioni dell'Esecutivo e al rapporto tra attività istituzionale e organizzazione territoriale. Il Coordinamento ha inoltre tracciato le linee di un programma di iniziative e appuntamenti, la cui articolazione sarà definita nei prossimi giorni.

Particolare rilievo hanno assunto le determinazioni relative agli incarichi consiliari: il Coordinamento ha condiviso all'unanimità l'indicazione di Pierluigi Caputo quale nuovo capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, di Emanuele Ionà capogruppo di “Occhiuto Presidente” e Rosaria Succurro alla presidenza della Quinta Commissione consiliare.

Le designazioni unanimi riflettono un equilibrio politico fondato sulla condivisione delle responsabilità e sulla valorizzazione delle diverse espressioni della maggioranza. La guida dei Gruppi consiliari e la presidenza della Commissione assumono, in questo quadro, un significato preciso: assicurare un raccordo efficace tra l'indirizzo della Giunta, l'attività legislativa e il confronto sulle esigenze del territorio. Una distribuzione di funzioni che consolida la coesione della coalizione e la capacità di operare attraverso una visione comune.