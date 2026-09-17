La sua candidatura nasce dalla volontà di assicurare continuità al lavoro svolto sin qui e, al tempo stesso, di rafforzare l’azione istituzionale a tutela della Città Metropolitana di Reggio Calabria e delle sue comunità

In vista delle elezioni suppletive del 27 e 28 settembre 2026, il Coordinamento comunale di Forza Italia di Calanna, coordinato da Morena Sebastiano, insieme al vicario Francesco Fiumanò e al Sindaco Domenico Romeo del Coordinamento Regionale Calabria di Forza Italia, esprimono con convinzione il proprio sostegno all’Avv. Fabio Roscioli, individuato quale candidato autorevole e rappresentativo, capace di interpretare con serietà, competenza e senso delle istituzioni le esigenze del nostro territorio.



La scelta dell’Avv. Roscioli rappresenta una decisione oculata e lungimirante. La sua esperienza professionale, la preparazione e la riconosciuta attenzione ai problemi delle comunità lo rendono la persona giusta per assumere una responsabilità importante e proseguire un percorso politico fondato sulla presenza, sull’ascolto e sulla concretezza.



In un momento nel quale il territorio necessita di rappresentanti credibili, capaci di trasformare le istanze dei cittadini in proposte e risultati, Fabio Roscioli costituisce una garanzia di serietà, equilibrio e autorevolezza. La sua candidatura nasce dalla volontà di assicurare continuità al lavoro svolto sin qui e, al tempo stesso, di rafforzare l’azione istituzionale a tutela della Città Metropolitana di Reggio Calabria e delle sue comunità.



Riteniamo inoltre doveroso sottolineare il valore della scelta compiuta dall’On. Francesco Cannizzaro, da sempre impegnato quotidianamente sul territorio metropolitano e vicino alle amministrazioni locali, alle realtà produttive, alle associazioni e ai cittadini. La sua attività politica si è contraddistinta per una presenza concreta e continua, orientata alla difesa degli interessi delle comunità e alla costruzione di opportunità per il futuro.



«Conosco l’impegno, la serietà e la passione dell’On. Cannizzaro – afferma il Dott. Domenico Romeo – e so che, quando sostiene una candidatura, lo fa esclusivamente per il bene della nostra Calabria e dei nostri territori. La scelta dell’Avv. Roscioli va esattamente in questa direzione: garantire una rappresentanza competente, credibile e realmente vicina ai cittadini.



«Come Coordinamento comunale di Forza Italia di Calanna – conclude il Coordinatore Morena Sebastiano – siamo convinti che la politica debba essere innanzitutto responsabilità, partecipazione e servizio. Per questo accompagneremo con impegno la candidatura di Fabio Roscioli, promuovendo un confronto diretto con i cittadini e illustrando le ragioni di una scelta che riteniamo coerente con gli interessi del territorio.



Calanna, come l’intera area metropolitana, ha bisogno di una rappresentanza forte, competente e presente. Ha bisogno di interlocutori capaci di dialogare con le istituzioni, avanzare proposte concrete e difendere con determinazione le priorità delle comunità. L’Avv. Roscioli possiede le qualità personali e professionali necessarie per svolgere questo compito con equilibrio, autorevolezza e spirito di servizio.



Rivolgiamo pertanto un appello a tutti gli elettori affinché partecipino al voto del 27 e 28 settembre 2026 e sostengano Fabio Roscioli. La sua elezione rappresenterebbe la prosecuzione di un percorso serio e positivo, oltre che l’opportunità di dare ulteriore forza a un’azione politica attenta, concreta e radicata nel territorio.