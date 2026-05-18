Milia, Maiolino, Vizzari, Zimbalatti e Anghelone esprimono soddisfazione dopo il congresso regionale di Lamezia: «Partito in crescita e modello nazionale». E rilanciano la sfida per le Comunali di Reggio Calabria.

“Il meritato riconoscimento a una leadership forte, lungimirante e straordinariamente radicata sul territorio”. Così i consiglieri comunali di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria commentano la riconferma all’unanimità dell’onorevole Francesco Cannizzaro alla guida del partito in Calabria.

In una nota congiunta, i consiglieri Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Antonino Zimbalatti e Saverio Anghelone sottolineano come, sotto la guida di Cannizzaro, “il partito in Calabria stia vivendo una fase di crescita e rigenerazione senza precedenti, diventando un modello di riferimento a livello nazionale”.

Gli esponenti azzurri richiamano quindi il congresso regionale tenutosi ieri a Lamezia Terme, evidenziando come la riconferma del coordinatore regionale abbia mostrato “la vitalità di una classe dirigente coesa, capace di intercettare le istanze del territorio e trasformarle in risposte concrete e azioni di buongoverno”.

Nel documento, il gruppo consiliare guarda già alle prossime sfide politiche ed elettorali, a partire dalle amministrative di Reggio Calabria. “Questa riconferma – concludono i consiglieri – ci dà ulteriore slancio ed entusiasmo per proseguire, uniti e compatti, verso le prossime sfide. A partire da quella elettorale per il Comune di Reggio Calabria, che siamo certi vedrà la vittoria di Francesco Cannizzaro come sindaco: il primo e fondamentale passo per il rilancio e lo sviluppo della nostra città e area metropolitana”.