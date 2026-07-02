L’Amministrazione comunale mette a disposizione locali a Palazzo Sant’Ippolito per favorire il completamento del nuovo laboratorio analisi. Al centro dell’incontro anche Guardia Medica e futura attivazione della TAC

Prosegue con risultati concreti il percorso di proficua collaborazione istituzionale avviato dall’Amministrazione comunale di Gioia Tauro, guidata dal sindaco, avvocato Simona Scarcella, insieme alle autorità sanitarie operanti presso l’Ospedale “Giovanni XXIII”.

Nei giorni scorsi, la Direzione sanitaria del presidio ospedaliero ha rappresentato al Comune la necessità di un supporto logistico per consentire il completamento dell’ultima fase dei lavori di ristrutturazione del nuovo laboratorio di analisi cliniche, destinato a diventare un servizio moderno ed efficiente a beneficio dell’intero territorio.

Nello specifico, è stata richiesta la disponibilità temporanea di alcuni locali comunali per trasferire gli uffici dedicati alla tutela sanitaria dei migranti, così da liberare gli spazi necessari all’esecuzione degli interventi previsti all’interno della struttura ospedaliera.

L’Amministrazione comunale ha risposto con tempestività alla richiesta. Attraverso una deliberazione della Giunta comunale è stato infatti individuato, presso Palazzo Sant’Ippolito, un locale idoneo ad ospitare temporaneamente il servizio sanitario, garantendo così la continuità dell’attività assistenziale e consentendo, al contempo, il regolare svolgimento dei lavori di riqualificazione.

Grazie a questa scelta, Palazzo Sant’Ippolito si sta progressivamente configurando come un piccolo polo sanitario cittadino, capace di offrire spazi e supporto alle esigenze organizzative dell’ospedale durante la fase di potenziamento delle proprie strutture.

Nella giornata di oggi il sindaco Simona Scarcella, insieme al vicesindaco Antonino Parrello e al presidente del Consiglio comunale Giulio Ranieri, ha incontrato il direttore sanitario dell’Ospedale “Giovanni XXIII”, dottor Domenico Gaglioti. Nel corso del confronto sono stati affrontati diversi temi strategici per il rafforzamento dei servizi sanitari cittadini.

Tra i risultati raggiunti figura anche la disponibilità allo spostamento dei locali destinati alla Guardia Medica, nell’ottica di una migliore organizzazione degli spazi e di una più efficiente erogazione dei servizi. Inoltre, la delegazione comunale ha acquisito aggiornamenti sullo stato dei lavori per l’installazione della TAC, la cui entrata in funzione è prevista nei prossimi mesi.

La costante sinergia tra il Comune e le autorità sanitarie conferma un modello di cooperazione istituzionale fondato sulla condivisione degli obiettivi e sulla volontà di rispondere concretamente alle esigenze della comunità. Il potenziamento dell’Ospedale “Giovanni XXIII”, insieme agli altri presìdi sanitari della Piana di Gioia Tauro, rappresenta un tassello fondamentale per garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti, moderni e completi, rafforzando il ruolo strategico del territorio nel sistema sanitario regionale.