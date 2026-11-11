Il Patto dello Stretto fra le Città di Reggio Calabria e Messina ha rilanciato il dibattito pubblico sulla necessità di una maggiore integrazione nelle politiche dell'Area dello Stretto. Le due Città, nel siglare una nuova intesa istituzionale che segue le iniziative analoghe del 2017, hanno fissato obiettivi sfidanti di cooperazione su materie quali trasporti e mobilità, sviluppo, cultura, turismo e università. E molteplici sono gli aspetti che si intrecciano quando si parla di Area Integrata dello Stretto, tanto che spesso si sovrappongono piani, funzioni e competenze diverse.

Nel corso del Consiglio Comunale villese dello scorso 26 ottobre, durante la discussione sul punto all'ordine del giorno il cui inserimento è stato richiesto dal gruppo di Forza Italia, siamo intervenuti come Gruppo Consiliare Spazio Democratico, con la nostra capogruppo ed ex ViceSindaco della Città di Villa San Giovanni Avv. Ada Pavone.

L'intervento della capogruppo Ada Pavone ha voluto sottolineare e fissare il punto più importante se si parla di politiche nello Stretto, cioè che la Città di Villa San Giovanni è stata e continua ad essere centrale nei servizi di trasporto e mobilità e per questo ha già pagato storicamente un prezzo troppo alto in termini ambientali e di salute della popolazione. Questo è da considerare nelle intese istituzionali.

E al tempo stesso ogni eventuale intesa futura sulle politiche integrate tariffarie dovrà necessariamente accogliere un'importante platea di cittadini che attraversano lo Stretto nelle due direzioni per curarsi o assistere familiari, in maniera ancora più importante rispetto a quanto già previsto.

Il confronto sui temi dell'Area Integrata deve sviluppare le migliori opportunità e accrescere i diritti di cittadinanza connessi alla mobilità sostenibile. Una questione di cogente attualità. Basti pensare che proprio nelle scorse ore i maggiori sindacati hanno lanciato un allarme sulla tenuta del trasporto pubblico locale in Calabria.

Per il nostro gruppo Spazio Democratico ogni idea di sviluppo futuro deve infatti tenere conto della sostenibilità ambientale e sociale delle misure proposte. E tutte le misure proposte devono prevedere una reale partecipazione democratica e devono produrre un reale miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini. Un principio di tutela del nostro territorio e dell'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni, come riportato dall'articolo 9 della nostra Costituzione. Una posizione che abbiamo sempre sostenuto con coerenza e in ogni sede, su argomenti importanti per la nostra Città. Una posizione che guarda al futuro e ai nostri giovani.

In questa ottica di confronto, sempre in Consiglio Comunale il consigliere Pietro Idone ha proposto un incontro in Commissione Territorio sui temi dello sviluppo del territorio, alla luce dei pareri espressi dagli Enti in Conferenza di Servizi per il progetto dell'Autoporto Verde e del DIP dell'Autorità Portuale di Sistema dello Stretto sui nuovi approdi per i mezzi veloci a Villa San Giovanni, elementi non secondari anche in ottica di Area Integrata.