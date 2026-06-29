Completata la lista del centrosinistra per le elezioni di secondo livello della Città Metropolitana di Reggio Calabria. La partita è molto delicata, soprattutto all’indomani delle recenti amministrative. Si punta almeno a tre consiglieri tenendo conto della forza elettorale messa in campo dal centrodestra e dal sindaco Metropolitano.

Tra i quattordici candidati, dentro, alcuni sindaci dell’area metropolitana, con Giusy Caminiti primo cittadino di Villa San Giovanni candidata in quota Avs e Rocco Repaci in capo all’amministrazione di Campo Calabro che sarà sostenuto dal consigliere regionale Giuseppe Falcomatà. Questo spiegherebbe l’assenza in lista di Tito Nastasi, sindaco in carica di Melito dato fino all’ultimo per candidato in quota Alex Tripodi. Ci saranno tre uscenti, a partire da Carmelo Versace che ha ricoperto il ruolo di sindaco facente funzioni e di vicesindaco di Palazzo Alvaro, fresco di elezioni nell’opposizione del Pd a Palazzo San Giorgio; ma anche Michele Conia, plebiscitariamente rieletto per il suo terzo mandato al Comune di Cinquefrondi. Il 49enne avvocato all’interno della Città Metropolitana ha gestito la delega alla sanità. C’è anche Domenico Mantegna, anch’egli uscente. È il sindaco di Benestare dal 2019 e per la Metrocity ha avuto le deleghe alle Politiche Sociali, Lavori Pubblici, Pnrr, Attività Produttive e Formazione Professionale. Da Benestare arriva anche Rosa Varacalli, a cui proprio Mantegna ha affidato la delega ai Rapporti con le Frazioni e alle Politiche Sociali e dell'Accoglienza nel suo comune. Pietro Fallanca arriva dal comune di Cardeto, mentre Vittoria Luciano è consigliera comunale a Siderno, e in virtù di un patto che risale alle regionali, sarà sostenuta da Giuseppe Ranuccio e Nicola Irto. Pietro Sergi è consigliere comunale di minoranza a Careri e ricopre ruoli di coordinamento territoriale e provinciale per il movimento politico Italia del Meridione, mentre Stefania Proietto è consigliera comunale di maggioranza a Palizzi.

I candidati

1 CAMINITI GIUSEPPINA

2 CONIA MICHELE

3 FALCOMATÀ RAFFAELE

4 FALLANCA PIETRO

5 LUCIANO VITTORIA

6 MANTEGNA DOMENICO

7 NERI CATERINA

8 PICCOLO GIOVANNI

9 PROIETTO STEFANIA

10 REITANO GIUSEPPINA

11 REPACI ROCCO ALESSANDRO

12 SERGI PIETRO

13 VARACALLI ROSA

14 VERSACE CARMELO