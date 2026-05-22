Concertazione, prospettive per i giovani ed economia blu. Questa la ricetta di Nicola Zera Falduto per inaugurare una nuova stagione per Reggio Calabria.

Ospite dello Speciale Elezioni del network LaC, Falduto, candidato consigliere nella lista “Cannizzaro Sindaco”, ne fa una questione di metodo e di merito.

Un metodo che mette al centro del dibattito pubblico e dell’azione amministrativa la necessità di convergere assieme a tutti gli attori del territorio verso una concertazione focalizzata sui grandi temi relativi allo sviluppo della città.

E un merito capace di intercettare o enucleare proposte e progetti legati a come Reggio Calabria deve programmare il proprio futuro a breve, medio e lungo termine, a partire dalla costruzione di nuove opportunità per le nuove generazioni.

Tra queste il mare e la costa rappresentano una risorsa strategica con la quale Reggio ha cercato di ricostruire un rapporto, senza però riuscirvi a pieno. La proposta di Falduto comincia dalla realizzazione di un Istituto Tecnico Nautico diretto a educare i giovani alla cultura del mare e di un’azione che orienti le politiche di sviluppo del sistema-città attorno alla blue economy e alla filiera del mare.