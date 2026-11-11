Il Partito Comunista di Unità Popolare della Calabria ha organizzato la Scuola di Formazione Politica.

L’intitolazione della Scuola a Mommo Tripodi – storico dirigente del Partito Comunista Italiano – non è casuale. Mommo ha, sempre, posto all’apice del suo impegno politico l’attenzione per i giovani cercando costantemente strumenti per avvicinare i giovani all’impegno politico.

D’altronde l'attenzione alla formazione dei quadri dirigenti è stata ispirata da Antonio Gramsci e realizzata da Togliatti e Berlinguer per oltre 50 anni e noi nel solco della tradizione Comunista abbiamo tenacemente voluto realizzare una scuola politica rivolta ai giovani.

Oggi 10 novembre abbiamo indetto la Conferenza Stampa, organizzata presso "Spazio Open" in via Filippini per il giorno 10 novembre prossimo alle ore 17,00, per presentare il programma della Scuola.

Alla presenza di Gianfranco Cordì (Filosofo Direttore della Scola di Formazione) Lorenzo Fascì (Segretario regionale), Massimo Gallo (Segretario Provinciale), Gianfranco Cordì (Filosofo Direttore della Scola di Formazione) è stato annunciato il programma come segue:

-PRIMO CORSO: LA COSTITUZIONE ITALIANA

1. Dott. Domenico Gallo (giorno 13 novembre ore 18,00)

Costituzione e sistemi elettorali, dalla legge Acerbo al Melonellum

Lezione ON-LINE;

Prof. Claudio De Fiores (giorno 19 novembre)

Costituzione e costituzionalismo

Lezione in presenza ed ON-LINE;

Prof. Gianmarco Pisa (giorno 3 dicembre)

La Costituzione e la politica internazionale e di difesa (articoli 10, 11, 52)

Lezione in presenza ed ON-LINE;

Prof. Giorgio Fontana (giorno 14 gennaio 2027)

Diritto del Lavoro nella Costituzione

Lezione in presenza e ON-LINE;

Antonella Folliero (gennaio 2027)

La scuola nella Costituzione

Lezione in presenza e ON-LINE.

Prof. Michele Prospero (gennaio 2027)

La forma partito;

Lezione ON-LINE;

Prof.ssa Laura Ronchetti (febbraio 2027)

Questione di genere e Costituzione

Lezione ON-LINE;

IL CORSO SI ARTICOLERA’ NELL’ARCO DI UN ANNO; SEGUIRANNO:

UN CORSO SU KARL MARX;

UN CORSO SUL PARTITO COMUNISTA ITALIANO DALLA NASCITA ALLO SCIOGLIMENTO