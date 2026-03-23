Il partito guidato da Nicola Irto parla di sconfitta politica delle destre e sottolinea il ruolo decisivo della partecipazione e del lavoro nei territori
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Guidato dal senatore Nicola Irto, il Pd Calabria accoglie con soddisfazione l’esito del referendum, che ha visto prevalere il No. «Il dato elettorale – affermano in una nota ufficiale i dem calabresi – è la risposta dei cittadini italiani al tentativo del governo di stravolgere la Costituzione. Abbiamo difeso l’equilibrio tra i poteri dello Stato e respinto una forzatura che avrebbe alterato l’assetto della giustizia e le garanzie democratiche».
«La partecipazione e il risultato – proseguono i dem – dimostrano che nel Paese c’è una grande domanda di serietà, di equilibrio e di saggezza istituzionale. La nostra linea ha trovato riscontro in un voto maturo, consapevole e maggioritario. La Costituzione rimane, dunque, il fondamento della nostra convivenza civile e non può essere piegata a esigenze contingenti oppure a interessi di parte».
«Il Pd Calabria – si legge poi nella nota del partito – sottolinea il grande lavoro svolto in queste settimane nei territori, con amministratori, iscritti, militanti e comunità locali. Da qui in avanti, la stagione delle riforme non potrà procedere contro la Costituzione. Il voto ha confermato l’esigenza di voltare pagina. Le destre hanno subito una pesante e innegabile sconfitta politica, al netto – conclude la nota dei dem – degli aspetti tecnici e delle singole posizioni sul referendum».