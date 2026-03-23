Concluso lo scrutinio in tutte le 676 sezioni, il Sì si attesta al 53,10% con 104.197 voti, mentre il No si ferma al 46,90% con 92.031 preferenze: affluenza al 49,04% con 197.774 votanti. Testa a testa nel capoluogo: 50,8% per il Si
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Si chiude con un risultato chiaro lo scrutinio del referendum nella provincia di Reggio Calabria. Il Sì si impone con 104.197 voti pari al 53,10%, mentre il No si ferma a 92.031 preferenze, al 46,90%. Un margine significativo che segna una scelta netta dell’elettorato provinciale.
Complessivamente hanno votato 197.774 cittadini, con un’affluenza del 49,04% su oltre 403mila aventi diritto. Nel conteggio finale si registrano 1.036 schede nulle e 510 bianche, senza schede contestate.
Arriva anche il dato definitivo sulla città di Reggio Calabria, dove il referendum si chiude con un risultato estremamente equilibrato. Con 196 sezioni scrutinate su 196, il Sì prevale con 35.880 voti pari al 50,81%, mentre il No si ferma a 34.741 preferenze, al 49,19%.
Un risultato che si muove in controtendenza rispetto al dato nazionale e che conferma, anche in questa consultazione, una dinamica territoriale distinta, con una provincia che esprime un orientamento preciso sul tema della giustizia.