La condanna dei dem: «Le istituzioni democratiche, e le persone che le rappresentano, devono poter svolgere il proprio ruolo con serenità, libertà e senza alcun condizionamento»

Il Partito Democratico di Siderno e il Gruppo consiliare esprimono piena solidarietà e vicinanza al Presidente del Consiglio Comunale, Davide Lurasco, per il grave episodio verificatosi nella notte ai danni della sua autovettura. Un fatto che desta forte preoccupazione e che non può essere sottovalutato.

«In queste ore siamo tutti accanto a Davide e riponiamo piena fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, affinché venga fatta al più presto chiarezza su quanto accaduto – si legge in una nota – Le istituzioni democratiche, e le persone che le rappresentano, devono poter svolgere il proprio ruolo con serenità, libertà e senza alcun condizionamento».

«Come forza politica e come rappresentanti nelle istituzioni continueremo a svolgere con responsabilità il nostro compito, nel rispetto delle regole e nell’esclusivo interesse della comunità sidernese. A Davide diciamo con chiarezza: siamo al tuo fianco».