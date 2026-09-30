Il presidente Giuseppe Cantarella convoca tre incontri tra il 13 e il 18 ottobre con comitati, Pro Loco, commercianti, associazioni e residenti per raccogliere segnalazioni e proposte

La partecipazione e il confronto con il territorio saranno al centro di tre assemblee promosse dal presidente della IV Circoscrizione Reggio Sud, Giuseppe Cantarella. Gli incontri offriranno a comitati, associazioni e cittadini l’occasione di portare segnalazioni, idee e proposte sui bisogni e sulle priorità dei quartieri.

Il calendario degli appuntamenti è il seguente:

Martedì 13 ottobre, alle ore 17:30 , assemblea con i comitati di quartiere, le Pro Loco ed i commercianti presenti nel territorio della IV Circoscrizione presso il Centro Civico di Ravagnese .

, assemblea con i comitati di quartiere, le Pro Loco ed i commercianti presenti nel territorio della IV Circoscrizione . Giovedì 15 ottobre, alle ore 17:00 , assemblea con le associazioni culturali, sportive, sociali, ricreative, di promozione presenti nel territorio della IV Circoscrizione presso il Centro Civico «Cosimo Cardea» di Pellaro ;

, assemblea con le associazioni culturali, sportive, sociali, ricreative, di promozione presenti nel territorio della IV Circoscrizione ; Domenica 18 ottobre, alle ore 18:00, assemblea aperta a tutte le cittadine e a tutti i cittadini della IV Circoscrizione presso il Centro Civico «Cosimo Cardea» di Pellaro;

Le assemblee sono convocate in attuazione dell’articolo 14 del Regolamento delle Circoscrizioni, che prevede che il Presidente convochi, entro il 30 ottobre di ogni anno, una o più assemblee per raccogliere segnalazioni e proposte d’intervento utili alla soluzione dei problemi della Circoscrizione. L’articolo stabilisce inoltre che le indicazioni e le proposte emerse durante gli incontri siano verbalizzate e allegate alla relazione della Commissione esecutiva.

L’iniziativa vuole rafforzare il dialogo tra la Circoscrizione e le realtà che animano il territorio, offrendo uno spazio di ascolto e confronto. I contributi raccolti aiuteranno a individuare le questioni prioritarie e a rappresentare con maggiore chiarezza le esigenze di Reggio Sud nelle sedi istituzionali.