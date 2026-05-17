L’iniziativa pubblica “Politiche per costruire la città: inclusione, partecipazione, lavoro”, promossa da La Strada in Piazza Camagna, ha rappresentato un importante momento di confronto e costruzione collettiva nel percorso verso le elezioni comunali di Reggio Calabria 2026.

Un incontro partecipato, aperto a cittadini, associazioni, giovani, lavoratori e realtà territoriali, che ha posto al centro una visione innovativa della città: una Reggio Calabria capace di creare opportunità, rafforzare la coesione sociale e costruire nuovi strumenti di partecipazione democratica e sviluppo condiviso.

Nel corso del dibattito è emersa con forza la necessità di superare modelli amministrativi chiusi e autoreferenziali, puntando invece su politiche pubbliche fondate sull’ascolto, sulla prossimità e sulla valorizzazione delle energie presenti nei quartieri, nel mondo del lavoro, del sociale e dell’associazionismo.

Particolare attenzione è stata dedicata ai temi dell’innovazione sociale, della costruzione di reti territoriali, delle politiche per il lavoro e dell’inclusione come leva di sviluppo urbano e umano. L’idea condivisa è quella di una città che investa sulle competenze, sulla collaborazione tra istituzioni e comunità, sulla rigenerazione degli spazi pubblici e sulla partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali.

A qualificare ulteriormente il confronto sono stati i profili dei candidati intervenuti, espressione di competenze ed esperienze maturate direttamente nei settori chiave per il futuro della città.

Salvatore Orlando ha portato il proprio patrimonio di esperienza istituzionale e amministrativa maturato come dirigente generale per la programmazione della Regione Calabria e Sardegna, con una lunga attività nei processi di sviluppo locale, programmazione strategica e innovazione sociale. Un contributo orientato alla costruzione di politiche moderne, capaci di intercettare risorse, creare sviluppo sostenibile e rafforzare la capacità progettuale della città.

Simona Boschi ha offerto il punto di vista di chi opera quotidianamente nel sociale, attraverso il lavoro con cooperative territoriali e gli interventi educativi domiciliari rivolti a donne in difficoltà e minori. Un’esperienza concreta che ha riportato al centro il valore della cura, dell’inclusione e del sostegno educativo come strumenti fondamentali per contrastare marginalità e disuguaglianze.

Maria Lucia Parisi ha evidenziato il proprio impegno ultraventennale nel sociale e nel civile, dedicato alla promozione dei diritti, della partecipazione e delle reti territoriali. Un percorso che testimonia l’importanza di costruire comunità solidali e inclusive, capaci di trasformare la partecipazione civica in motore di cambiamento reale.

L’iniziativa ha confermato la volontà de La Strada di costruire un progetto politico e amministrativo innovativo, credibile e radicato nella comunità, fondato sulla competenza, sulla partecipazione e sulla capacità di immaginare una Reggio Calabria più giusta, moderna e aperta al futuro.