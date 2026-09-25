«È un’emozione ospitare un momento istituzionale di questa portata. Come preannunciato dal sindaco, Reggio Calabria sta alzando l’asticella, aprendosi sempre più a eventi e interlocuzioni di carattere internazionale. Anche il Consiglio comunale, attraverso il lavoro delle Commissioni, si sta inserendo a pieno regime in questo percorso». Con queste parole il presidente del Consiglio comunale Federico Milia ha aperto i lavori della Quinta Commissione consiliare, presieduta dal consigliere Giuseppe Eraclini, che ha audito Heba Hagrass, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

La seduta della Commissione, in via eccezionale, si è svolta a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, conferendo ulteriore valore istituzionale a un appuntamento di particolare rilievo per l’intero territorio.

Hagrass si trova in questi giorni a Reggio Calabria su invito dell’eurodeputata Giusi Princi e del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, nell’ambito di un articolato programma di incontri e tappe istituzionali dedicati alla tutela dei diritti e alla piena inclusione delle persone con disabilità.

L’audizione in Quinta Commissione rappresenta uno dei momenti più significativi di una visita dal forte valore istituzionale: per la prima volta, infatti, l’Ufficio delle Nazioni Unite rappresentato dalla Relatrice speciale sui diritti delle persone con disabilità arriva in Italia e instaura un confronto diretto con una realtà territoriale, entrando nel cuore delle istituzioni locali e dialogando con amministratori e rappresentanti del territorio.

«Questa Commissione – ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale Federico Milia – è la dimostrazione concreta di come il lavoro dell’Assemblea cittadina stia crescendo anche nella capacità di confrontarsi con temi e interlocutori di livello internazionale. Il lavoro è appena iniziato e sono orgoglioso dell’impegno che il presidente Eraclini, tutti i presidenti delle Commissioni e l’intero Consiglio comunale stanno mettendo in campo. Alzare l’asticella significa anche questo: fare in modo che il confronto consiliare sia sempre più aperto, autorevole e capace di incidere sulle grandi questioni del nostro tempo».

Al centro dell’audizione, il riconoscimento e la piena attuazione dei diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione all’accessibilità, alla mobilità, all’autonomia personale, all’inclusione sociale e alla necessità che le politiche pubbliche siano costruite attraverso un confronto costante con le persone con disabilità e con le realtà che quotidianamente ne rappresentano istanze ed esigenze.

«Avere oggi nella nostra Commissione la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – ha dichiarato il presidente della Quinta Commissione Giuseppe Eraclini – conferisce un valore straordinario al lavoro che stiamo portando avanti. È un’occasione di ascolto e di confronto che ci richiama, come amministratori, a una responsabilità precisa: trasformare il principio dell’inclusione in azioni amministrative concrete. I diritti delle persone con disabilità non possono essere considerati un tema settoriale, ma devono attraversare trasversalmente ogni scelta pubblica, dalla mobilità ai servizi, dall’accessibilità alla partecipazione alla vita della città. Il confronto di oggi rappresenta per noi un punto di partenza e uno stimolo a fare ancora di più».

Nel corso dell’incontro è stato ribadito come la tutela delle persone con disabilità rappresenti un punto centrale nell’agenda dell’Amministrazione comunale. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha richiamato l’impegno dell’Ente affinché ai principi seguano interventi concreti, ricordando anche la firma, avvenuta questa mattina, della delibera della Città Metropolitana relativa a 500 mila euro destinati all’acquisto di pulmini per il trasporto delle persone con disabilità.

Un provvedimento che si inserisce nel percorso volto a rafforzare i servizi e a garantire una maggiore autonomia negli spostamenti, nella consapevolezza che il diritto alla mobilità costituisca una condizione essenziale per l’effettivo esercizio degli altri diritti, dalla formazione al lavoro, dalla socialità alla piena partecipazione alla vita della comunità.

La presenza della Relatrice speciale ONU a Palazzo Alvaro assume così un significato che va oltre il prestigio dell’appuntamento istituzionale: rappresenta l’avvio di un dialogo diretto tra una realtà territoriale e le Nazioni Unite su una materia che riguarda la dignità, l’uguaglianza e la piena cittadinanza delle persone con disabilità.

Un confronto che conferma la volontà del Consiglio comunale e dell’Amministrazione di fare di Reggio Calabria una città sempre più aperta al dialogo internazionale e, soprattutto, capace di tradurre questo confronto in politiche e azioni concrete a servizio della comunità.