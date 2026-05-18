VIDEO | La candidata con Battaglia sindaco indica le sue priorità: «Se fossi eletta, aprirei subito il palazzo alle categoria fragili per ascoltarne i bisogni ed elaborare risposte in termini di welfare e servizi e incentiverei la cultura diffusa che coinvolga, lungo la strada già tracciata, sempre più i quartieri»

Ospite del nuovo appuntamento speciale Elezioni del Reggino.it, in vista del voto amministrativo in programma anche a Reggio Calabria i prossimi 24 e 25 maggio, è Laura Bertullo, candidata nella lista Reset a sostegno di Domenico Battaglia sindaco. Ecco come spiega la sua scelta di candidarsi al consiglio comunale.

«Il mio percorso politico affonda le radici in oltre vent'anni di militanza politica nel territorio durante i quali mi sono spesa nei grandi ideali della sinistra, quali quelli della giustizia sociale, della difesa e della tutela dei diritti collettivi. Ho avuto anche l'onore il privilegio di ricoprire il ruolo di presidente della prima commissione Pari opportunità della Città metropolitana di Reggio Calabria. Dunque la mia candidatura oggi è frutto di questo e la vivo come una naturale evoluzione di quella che è stata la mia storia. La politica è stata per me una scuola di vita e di pensiero che voglio mettere ancora al servizio della nostra comunità».

La visione della città e la base valoriale



«Mi metterò ancora in ascolto per occuparmi al meglio di politiche di coesione sociale, promuovendo inclusione e cultura diffusa, intesa come rigenerazione urbana e sociale capace di coinvolgere tutte le periferie e i quartieri.

L’Amministrazione comunale negli ultimi anni si è occupata di cultura diffusa per cui proseguirò lungo una strada già tracciata.

La mia idea è quella di dare seguito a esperienze già avviate, creando un presidio culturale permanente, come una infrastruttura che sui territori anche decentrati generi bellezza, non intesa come esercizio estetico ma come riscatto sociale. E ancora, non posso esimermi dal dire che il mio impegno è rivolto assolutamente alle pari opportunità, ai diritti delle donne, affinché siano protagoniste e abbiano voce. Non c'è società che possa dirsi civile, se non include le donne che, ancora nel 2026, devono scegliere se dedicarsi alla famiglia o alla carriera».

Appello al voto

«Intanto io chiedo che si vada a votare perché il voto non è solo un diritto il voto è un potere dato nelle mani dei cittadini. Votare è anche un modo di onorare chi ha dato a noi tutti la possibilità in passato di avere questa libertà.

Votare per il centrosinistra significa sostenere un modello di società basato su quello che è il nostro sistema valoriale, quindi su giustizia sociale, solidarietà, inclusione, equità.

Domenico Battaglia è uomo di grande professionalità, una persona che porta avanti una politica sobria, impegnandosi anche adesso, in qualità di sindaco ff, nel solo interesse della città.

Per quanto mi riguarda, voglio mettere ancora una volta servizio della città la mia passione fatta di disponibilità e di ascolto. Se fossi eletta consigliera il mio primo atto sarebbe sicuramente quello di accogliere a palazzo San Giorgio le categorie più fragili, le famiglie che ogni giorno vivono la difficoltà della disabilità, gli anziani, chi si sente più ai margini, più escluso e più solo. Vorrei che palazzo San Giorgio diventasse veramente una cassa di risonanza delle sofferenze prima ancora che le sofferenze diventino un'emergenza d'ufficio», conclude Laura Bertullo, candidata nella lista Reset a sostegno di Domenico Battaglia sindaco alle prossime elezioni amministrative.