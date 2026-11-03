Il Movimento civico LocRinasce ha deciso di unire le proprie forze con il Gruppo di minoranza consiliare del Comune di Locri per avviare un percorso di collaborazione strutturato ed efficace. L'obiettivo condiviso è quello di «affrontare in modo sinergico le pesanti criticità sociali e amministrative che da tempo penalizzano la comunità locrese», mettendo a sistema competenze ed esperienze maturate in ambito civico e politico per ottenere risultati altrimenti difficili da raggiungere con iniziative isolate.

Durante il tavolo di confronto, caratterizzato da un dialogo costruttivo e dalla formulazione di proposte concrete, l'attenzione si è concentrata in particolare sulla verifica dello stato di avanzamento dei progetti pubblici finanziati tramite PNRR, PSC e FSC. La priorità è quella di individuare e superare gli ostacoli tecnici e burocratici che rischiano di rallentare queste importanti opere. Parallelamente, è stata analizzata con forte preoccupazione la situazione economico-finanziaria dell'ente comunale, che richiede interventi urgenti per scongiurare l'ombra di un nuovo dissesto finanziario. Si tratterebbe di uno scenario drammatico per una città che sta già pagando a caro prezzo gli effetti del default dichiarato nel 2017, con una pressione fiscale ormai insostenibile e un netto calo della qualità dei servizi.

Nonostante questo asse con l'opposizione, LocRinasce ha tenuto a precisare che la linea di dialogo con l'Amministrazione comunale resta pienamente aperta. I passati incontri con il Sindaco hanno infatti confermato una reciproca disponibilità al confronto che il movimento intende continuare a valorizzare, convinto che la collaborazione a tutto campo sia l'unica strada percorribile nell'esclusivo interesse dei cittadini di Locri.