Martedì 5 maggio alle ore 15 , a Reggio Calabria, via S. Paolo, 20/B, alla presenza dell'onorevole Lorenzo Cesa, presidente nazionale dell'Udc – Unione di Centro, e del candidato alla carica di sindaco Francesco Cannizzaro , sarà inaugurata la segreteria elettorale della lista Democrazia Cristiana - Unione di Centro .

Nell'occasione – comunica il vicesegretario regionale Udc

Paolo Arillotta – sarà presentata la lista dei candidati promossa dai partiti e movimenti politici Udc, Democrazia Cristiana di Cuffaro, Democrazia Cristiana di Sandri e Nuovo Cdu, per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Reggio Calabria.

