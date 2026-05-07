Il sindaco di Riace sospeso dalla Prefettura: «Prendo atto della decisione dnel procedimento sulla decadenza»
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«Prendo atto della sospensione disposta dalla prefettura in seguito alla sentenza d'appello nel procedimento sulla mia decadenza. Ovviamente ricorrerò in Cassazione perché non ho altra soluzione. Siamo obbligati a sperare sempre in qualcosa che si chiama giustizia vera». Lo ha affermato Mimmo Lucano dopo la nota inviata dalla prefettura allo stesso sindaco di Riace.