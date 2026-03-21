Eletto più volte in Parlamento, ha avuto un ruolo centrale nella gestione della spesa pubblica e nella politica del Mezzogiorno

Si è spento all'età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della Democrazia Cristiana. Per oltre un decennio è stato una figura di rilievo della politica nazionale, ricoprendo incarichi di governo tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90. È stato Ministro del Bilancio e della Funzione Pubblica nei governi presieduti da Giulio Andreotti, con cui ha condiviso una lunga militanza nella corrente “Primavera”.

«Sì, vi confermo questa dolorosa notizia, ho parlato poco fa con la signora Lucia e questa volta Paolo non c'è l'ha fatta», ha detto all'Adnkronos l'esponente democristiano Gianfranco Rotondi che ricorda commosso così Pomicino: «La sua battaglia contro i mali che lo hanno afflitto è stata un infinito inno alla vita, ci ha insegnato che la vita va amata vissuta e difesa. È stato un grande leader».

Eletto più volte in Parlamento, Pomicino ha avuto un ruolo centrale nella gestione della spesa pubblica e nella politica del Mezzogiorno.