VIDEO – Il sindaco, durante un sopralluogo al Comunale, interviene sullo stato dell'impianto e sui lavori previsti per il suo ripristino e per migliorare sicurezza e accessibilità

Prenderanno il via già da questo fine settimana i primi interventi di ripristino dello stadio Oreste Granillo. Ad annunciarlo è il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, con un video pubblicato sui propri canali social durante un sopralluogo nell'impianto.

Il primo cittadino ha definito lo stadio in una «condizione di abbandono e d'incuria», annunciando che i lavori inizieranno già da sabato e proseguiranno anche domenica. Gli interventi riguarderanno innanzitutto il manto erboso, per poi estendersi alle ringhiere esterne e interne, che saranno ripristinate e tinteggiate di colore amaranto.

Cannizzaro ha inoltre annunciato di aver reperito le risorse per la sostituzione completa delle vetrate che delimitano il campo da gioco. Un intervento, ha spiegato, finalizzato sia a migliorare le condizioni di sicurezza sia a consentire alle persone con disabilità di assistere nelle migliori condizioni agli eventi sportivi e musicali ospitati dal Granillo.