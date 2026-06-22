L'Amministrazione comunale di Melito di Porto Salvo informa la cittadinanza che è stata completata l'applicazione del Bonus Sociale TARI in favore dei contribuenti aventi diritto, nel rispetto delle disposizioni previste da ARERA.

È opportuno ricordare che il Bonus Sociale TARI consiste in una riduzione del 25% dell'importo della tassa sui rifiuti dovuta ed è riconosciuto automaticamente ai nuclei familiari in possesso dei requisiti ISEE previsti dalla normativa nazionale. L'applicazione del beneficio non richiede alcuna delibera di adesione da parte del Comune né la presentazione di una domanda da parte del contribuente, trattandosi di una misura automatica disciplinata da ARERA, che individua i beneficiari sulla base dei dati trasmessi dagli enti competenti.

Per rendere effettiva l'agevolazione, l'Ufficio Tributi ha svolto, negli ultimi mesi, un'intensa e complessa attività istruttoria, esaminando oltre 1.000 utenze trasmesse da ARERA e verificando puntualmente ciascuna posizione, così da associare correttamente il beneficio ai contribuenti aventi diritto.

Proprio per consentire l'applicazione del bonus entro la scadenza originariamente fissata al 30 giugno, il Comune ha proceduto all'emissione anticipata degli avvisi di pagamento TARI 2026 destinati esclusivamente ai beneficiari, che hanno già ricevuto gli avvisi con la riduzione del 25% regolarmente applicata.

«Si è trattato di un'attività particolarmente impegnativa – dichiara l'Assessore ai Tributi, dott.ssa Nina Iaria – che avevamo già illustrato ai cittadini nel corso degli incontri organizzati nei vari quartieri durante la campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata. In quelle occasioni avevamo assunto l'impegno di garantire il riconoscimento del Bonus Sociale TARI nei tempi previsti e oggi possiamo affermare, con soddisfazione, di aver mantenuto quella promessa.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Responsabile e a tutto il personale dell'Ufficio Tributi, che con competenza, professionalità e grande senso del dovere ha portato a termine un lavoro complesso, consentendo all'Amministrazione di riconoscere tempestivamente un'importante misura di sostegno economico alle famiglie aventi diritto.

Con lo stesso spirito di attenzione verso i cittadini e le fasce più fragili della popolazione, abbiamo già dato indirizzo agli uffici affinché venga svolta l'analoga attività necessaria per consentire il riconoscimento anche del Bonus Sociale Idrico agli aventi diritto, beneficio che, fino ad oggi, non è mai stato applicato. L'obiettivo dell'Amministrazione è garantire ai cittadini l'effettiva fruizione di tutte le agevolazioni sociali previste dalla normativa, trasformando diritti riconosciuti dalla legge in benefici realmente accessibili».

L'Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel garantire un servizio efficiente, attento e vicino ai cittadini, assicurando la piena attuazione delle misure di sostegno previste dalla normativa e mantenendo fede agli impegni assunti con la comunità.