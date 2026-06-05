La premier ha dato forfait a causa del protrarsi della cerimonia dell’Arma dei Carabinieri a Reggio

A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° Annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, non potrà più partecipare al Vertice Ue-Balcani Occidentali, in corso a Tivat in Montenegro.

Il Presidente Meloni - a quanto si apprende - ha informato personalmente il Presidente montenegrino Milatovic e il Presidente del Consiglio europeo Costa esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione è prevista per le 15.30.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo la conclusione della Festa dell'Arma dei Carabinieri per il 212mo anniversario della Fondazione del Corpo, terminata verso le 13, si è recata nella Prefettura di Reggio Calabria per l'annullo filatelico di un francobollo celebrativo dell'anniversario. La visita non era nel programma originari di Palazzo Chigi.

Pochi minuti dopo l'annuncio che, "a causa del protrarsi della cerimonia", non avrebbe fatto in tempo a partecipare al vertice Ue-Balcani in Montenegro, la premier è decollata da Reggio Calabria alla volta di Roma, dove è atterrata attorno alle 15.