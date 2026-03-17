È stato mantenuto l’impegno assunto dal sindaco f.f. Carmelo Versace in favore del personale metropolitano, al quale – novità assoluta – verrà garantita l’attivazione di un fondo Welfare, che, come da delibera sindacale n. 49/2026 sarà ulteriormente finanziato mediante stanziamento di euro 100.000 euro. Ed infatti, su sollecitazione della Cisl Fp, è stata effettuata una variazione di bilancio che consente di non far sottrarre ad altre destinazioni (quali la produttività), le risorse necessarie per il welfare né di limitare la predetta spesa a sole 20.000 euro – come inizialmente previsto – sicuramente insufficienti a garantirne l’effettività in favore di tutti gli aventi diritto.

Un importante risultato, quindi, raggiunto grazie alla disponibilità della parte pubblica rispetto alle richieste di ripetuti incontri e costanti garanzie avanzate dalla predetta Organizzazione Sindacale che non si è risparmiata per addivenire al raggiungimento di questo e molti altri obiettivi. Ed invero, nel corso degli incontri, la Cisl ha voluto ricordare la necessità di garantire la fruizione di tutti gli istituti contrattuali previsti: progressioni in deroga di cui si attende la pubblicazione della graduatoria con erogazione dei relativi differenziali economici in favore del personale interessato; l’aggiornamento dei buoni pasto e la liquidazione degli arretrati CCNL 2022/24. Con riguardo ai buoni pasti, in particolare, come già segnalato con nota n. 10 del 2026 dal Segretario Generale Enzo Sera, è stato chiesto l’aumento a euro 8 (soglia non soggetta a tassazione), dando seguito a quanto previsto dalla Legge dall’ultima Legge di Bilancio.

Nella predetta nota, si è ribadita, inoltre, la necessità del rispetto delle disposizioni previste dal CCNL di recente sottoscrizione in materia di lavoro agile, garantendone la corretta fruizione da parte del personale.

Si auspica, altresì, la stabilizzazione dei circa 39 tirocinanti, prima che termini il mandato dell’attuale Amministrazione.