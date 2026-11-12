«Siamo di fronte a una vicenda che ha dell'assurdo e che calpesta i più elementari diritti dei lavoratori. A pochi giorni dalla scadenza del contratto fissata per il prossimo 24 novembre, i quattro operatori reggini impiegati nel servizio di lettura dei contatori idrici per conto di Sorical, tramite la ditta affidataria L. & M. Studio Center S.r.l., si sono visti recapitare una PEC con oggetto "trasferta" in cui viene disposta la loro assegnazione temporanea sull'appalto di Taormina, il tutto interamente a spese degli stessi lavoratori».

Lo denuncia con fermezza Michele Marcianò, esponente di Noi Moderati a Reggio Calabria, intervenendo a difesa dei quattro letturisti in servizio sul territorio comunale reggino.

«Imporre a un lavoratore, peraltro a ridosso della scadenza contrattuale, uno spostamento fuori regione in Sicilia, oltre lo Stretto, scaricando su di lui ogni costo di viaggio e permanenza – prosegue Marcianò – appare come una misura vessatoria e del tutto priva di logica gestionale. È evidente che una simile richiesta mette i dipendenti con le spalle al muro, trasformando di fatto una presunta trasferta in un ostacolo insostenibile proprio nella fase più delicata del loro rapporto di lavoro».

«Chiedo pertanto al Presidente di Sorical, avv. Demetrio Naccari Carlizzi, di intervenire con la massima urgenza – afferma l'esponente di Noi Moderati – affinché vengano avviate immediate verifiche su quanto sta accadendo e venga convocata formalmente la L. & M. Studio Center S.r.l. per ottenere ogni doveroso chiarimento in merito a questa scelta».

«Sorical, in qualità di società a controllo pubblico e stazione appaltante, ha il preciso dovere istituzionale di vigilare sulla corretta esecuzione dei servizi affidati e sul pieno rispetto dei diritti e della dignità dei lavoratori impegnati negli appalti – conclude Michele Marcianò –. Auspichiamo che, a seguito dell'intervento del Presidente, questo provvedimento venga immediatamente ritirato e venga garantita la giusta tutela ai quattro padri di famiglia reggini».