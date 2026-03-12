«L’apertura dell’amministrazione comunale alla possibilità di aderire alla rottamazione quinquies è un passaggio che come Forza Italia abbiamo chiesto a gran voce. È la conferma che la mia proposta avanzata due mesi fa era ed è l’unica strada percorribile per dare sollievo ai contribuenti reggini».

Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale di Reggio Calabria, Federico Milia.

«Accogliamo con favore il cambio di rotta dell’amministrazione – prosegue – che sembra finalmente aver recepito le sollecitazioni arrivate dall’opposizione e da una parte significativa della città».

Secondo il capogruppo azzurro, la rottamazione quinquies rappresenta infatti uno strumento utile sia per i cittadini sia per le casse comunali. «Si tratta di un’occasione importante per recuperare risorse certe e, contemporaneamente, permettere ai contribuenti di mettersi in regola senza essere schiacciati dal peso del debito», conclude Milia.