La continuità amministrativa come motore per il cambiamento definitivo. Maria Foti rompe gli indugi e presenta la sua squadra in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026. Il cammino della sindaca uscente di Montebello Ionico riparte da una promessa di continuità e concretezza La candidata sindaca, sostenuta dalla lista “Diamoci ancora una mano", ha presentato una proposta politica che trae forza dall'esperienza maturata nell'ultimo quinquennio, rivendicando con orgoglio la coerenza e i sacrifici di una squadra che ha saputo onorare gli impegni presi con la cittadinanza.

«Questo programma non nasce nel vuoto, ma è il frutto maturo di cinque anni di fatiche, successi e anche di lezioni apprese dagli errori - sottolinea Maria Foti - la mia squadra si ripresenta oggi al giudizio degli elettori coesa e rinnovata per completare quanto abbiamo seminato».

Al centro del progetto si staglia l'urgenza di una viabilità moderna e sicura, con un'attenzione particolare rivolta alla strada provinciale SP22. L'amministrazione intende agire con fermezza nei confronti della Città Metropolitana per garantire una manutenzione costante, puntando con decisione sulla tratta Masella-Fossato e sulla messa in sicurezza del bivio di Caracciolino. Questa attenzione alle infrastrutture si lega indissolubilmente allo sviluppo della zona montana, dove il supporto ai produttori oleari passerà non solo attraverso il miglioramento delle strade interpoderali, ma anche tramite una nuova assistenza burocratica dedicata, capace di semplificare la vita a chi lavora la terra.

«Vogliamo essere al fianco di chi lavora in agricoltura o produce olio o agrumi, non solo a parole - aggiunge la candidata - ma facilitando ogni loro istanza e promuovendo quel gioco di squadra necessario a tutelare i nostri interessi comuni nel mercato”.

La valorizzazione del patrimonio naturale e architettonico rappresenta l'altro grande pilastro della ricandidatura di Maria Foti. L'obiettivo dichiarato è quello di far entrare i geositi locali, come le grotte della Lamia e di Prastarà, nei circuiti ufficiali del Parco Nazionale dell’Aspromonte e del Touring Club, ambendo alla prestigiosa “Bandiera Arancione”. Parallelamente, per la zona costiera, si punta con decisione alla “Bandiera Blu”, sostenuta da una gestione virtuosa del porto di Sant'Elia che, grazie al dialogo con l'Autorità di sistema dei porti dello Stretto, promette di diventare un volano di sviluppo turistico e occupazionale senza precedenti per l'intera comunità.

«Il porto è la nostra infrastruttura più grande e deve diventare un volano occupazionale concreto - spiega Maria Foti - garantendo al contempo ai nostri residenti la possibilità di vivere il mare in sicurezza e a costi accessibili e, inoltre, di potenziare l’offerta turistica».

Guardando alla quotidianità dei cittadini, la lista si impegna a trasformare Montebello in un modello di sostenibilità sociale e ambientale. Il programma delinea una rivoluzione nella gestione dei rifiuti che punta al 75% di raccolta differenziata attraverso la realizzazione di un'isola ecologica all'avanguardia. Al contempo, il benessere della popolazione viene messo al primo posto con la creazione di sportelli dedicati agli anziani per le pratiche burocratiche e la concessione degli impianti sportivi ai giovani, promuovendo un patto generazionale che contrasti l'isolamento e valorizzi ogni singolo borgo. «Il nostro obiettivo finale - conclude Maria Foti - è costruire un futuro solido da lasciare in eredità a chi verrà dopo, superando la logica dell'eterna emergenza per approdare a uno standard di vita europeo».