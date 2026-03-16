«Il risultato delle primarie certifica il valore dell’impegno profuso per la costruzione di un soggetto riformista e conferma la bontà delle scelte compiute fin qui». È quanto afferma Giovanni Muraca in una nota diffusa dopo l’esito delle primarie del centrosinistra, che lo hanno visto superare il 30% dei consensi.

Muraca ha voluto innanzitutto rivolgere un ringraziamento a quanti hanno sostenuto la sua candidatura. «Ringrazio, uno per uno, tutti coloro che mi hanno votato, sostenuto e accompagnato nel raggiungimento di un risultato straordinario: oltre il 30%. Un risultato ottenuto con pochissime risorse, grazie a un affetto sincero e a una campagna di ascolto durata meno di quindici giorni, interamente trascorsi tra la gente».

Secondo Muraca, il risultato rappresenta anche un segnale politico per l’intera area progressista cittadina. «È un esito che ci gratifica e che consegna al centrosinistra il protagonismo di un nuovo soggetto politico. Ora ci attende il compito più importante: tradurre in buona politica le speranze espresse da una partecipazione così ampia, che la mia candidatura ha contribuito a rendere ancora più viva, animando una competizione che appariva fin troppo scontata».

Nel suo intervento l’esponente politico rilancia inoltre il progetto di «Casa Riformista», che – sottolinea – «si consolida e riparte, con l’ambizione di affermarsi come un soggetto nuovo nel centrosinistra e di raccogliere le tante richieste di partecipazione e presenza che possono ampliare i confini della coalizione, coinvolgendo energie, sensibilità e istanze che altrimenti rischierebbero di guardare altrove».

Muraca conclude con un passaggio rivolto agli altri protagonisti delle primarie. «A Mimmo Battaglia vanno i complimenti per la vittoria; a Massimo Canale il ringraziamento per aver condotto una competizione sempre sul terreno del merito e dei contenuti. Da oggi saremo tutti impegnati a costruire una coalizione fondata su regole chiare e trasparenti, capace di fare tesoro degli errori del passato e di ristabilire pari dignità tra tutti i soggetti che la compongono».

Una prospettiva che, secondo Muraca, rappresenta la condizione necessaria «per confermare il centrosinistra alla guida della città, in una sfida che, pur difficile, può ancora una volta essere vinta».