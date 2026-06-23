Nasce a Gioia Tauro il comitato legato al movimento politico Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci. A guidarlo Carlo Petracca, imprenditore e personaggio popolare a Gioia Tauro che gestisce pagine social molto seguite.

«La nostra città risponde presente alla nuova ondata che sta attraversando l'Italia, con il leader, il generale Roberto Vannacci» ha dichiarato Petracca. Presto sarà comunicata l'inaugurazione della sede e del direttivo.