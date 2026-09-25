La Prefettura di Reggio Calabria ha notificato la nomina e l’insediamento di un commissario ad acta presso il Comune di Riace. La decisione è maturata a seguito del mancato rispetto dei termini prescritti dalla legge per l'approvazione dell'assestamento generale e della salvaguardia degli equilibri di bilancio. La diffida inviata nei mesi scorsi dagli uffici governativi non ha prodotto l'esito sperato, facendo scattare la procedura prevista dal Testo Unico degli Enti Locali. Il funzionario nominato dal Prefetto si è già insediato sostituendosi agli organi comunali per completare l'iter contabile e mettere in sicurezza le casse dell'ente.

Un atto dovuto dal punto di vista burocratico, ma dalle pesanti implicazioni politiche. La mossa della Prefettura arriva infatti nel momento di massima fragilità per il primo cittadino, oggi anche europarlamentare, rimasto ormai privo di una maggioranza solida in Consiglio comunale, lasciando la Giunta esposta al rischio paralisi ad ogni votazione decisiva. Proprio i dissidi interni l'assenza di un'intesa numerica sul bilancio avrebbero bloccato l'approvazione del documento contabile nei tempi stabiliti, rendendo inevitabile l'ingerenza della Prefettura. La vera incognita resta la tenuta politica del sindaco. Senza i voti necessari per far passare i prossimi provvedimenti chiave, l'esperienza di governo di Lucano rischia di trovarsi dinanzi a un punto di non ritorno.