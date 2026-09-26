Il governatore contro Vannacci: «Questo non è il centrodestra in cui mi riconosco, e non credo sia quello in cui si riconoscono gli italiani»

«Roberto Vannacci attacchi pure Forza Italia o me, se pensa che possa servirgli per le elezioni suppletive, che sono a Reggio Calabria e non in Sassonia. Si confronti sul merito, sui contenuti, sul futuro dei nostri territori e del Paese, se ne è capace, con me o anche con Matilde Siracusano». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

«Ma chi per fare politica ha bisogno di ritoccare con un software il corpo di una donna ha già perso, prima ancora di cominciare. Questo non è il centrodestra in cui mi riconosco, e non credo sia quello in cui si riconoscono gli italiani».