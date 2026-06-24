Fratelli d'Italia Gioia Tauro esprimendo forte preoccupazione per il protrarsi del malfunzionamento degli ascensori presso l'ospedale cittadino “Giovanni XXIII”. «Una criticità che da mesi continua a creare notevoli disagi a pazienti, utenti e personale sanitario senza che, ad oggi, sia stata individuata una soluzione definitiva». A commentare la situazione il presidente del circolo locale del partito politico, Antonino Papalia:«Si tratta di una problematica tutt'altra che secondaria, poiché gli ascensori rappresentano un'infrastruttura essenziale per l'accesso ai piani superiori della struttura, dove sono collocati servizi sanitari fondamentali per il territorio . Al primo piano si trovano il Reparto di Riabilitazione e gli ambulatori di Cardiologia, Chirurgia e Dermatologia. Al secondo piano sono invece ubicati gli ambulatori di Pneumologia e Diabetologia, il Centro Vaccinale e il Reparto di Medicina.È evidente come il mancato funzionamento degli ascensori penalizzi in particolar modo le persone anziane, i pazienti con difficoltà motorie, i soggetti fragili e tutti coloro che necessitano di accedere quotidianamente a prestazioni sanitarie indispensabili. Non è accettabile che una situazione di questo genere si trascini per mesi senza una soluzione concreta, costringendo cittadini e operatori sanitari a convivere con continui disagi».

Per queste ragioni, ilCircolo Fratelli d'Italia Gioia Taurochiede«un intervento celere e risolutivo alla dottoressa Berardi, Direttore Generale dell'ASP di Reggio Calabria, affinché venga affrontata e definitivamente superata una critica che interessa un presidio sanitario strategico per l'intera Piana .