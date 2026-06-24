Il partito esprime forte preoccupazione per il protrarsi del malfunzionamento presso il nosocomio locale. Il presidente, Antonino Papalia: «Non è accettabile che la situazione si trascini per mesi. Chiediamo tempi certi per il ripristino»
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Fratelli d'Italia Gioia Tauro esprimendo forte preoccupazione per il protrarsi del malfunzionamento degli ascensori presso l'ospedale cittadino “Giovanni XXIII”. «Una criticità che da mesi continua a creare notevoli disagi a pazienti, utenti e personale sanitario senza che, ad oggi, sia stata individuata una soluzione definitiva». A commentare la situazione il presidente del circolo locale del partito politico, Antonino Papalia:«Si tratta di una problematica tutt'altra che secondaria, poiché gli ascensori rappresentano un'infrastruttura essenziale per l'accesso ai piani superiori della struttura, dove sono collocati servizi sanitari fondamentali per il territorio . Al primo piano si trovano il Reparto di Riabilitazione e gli ambulatori di Cardiologia, Chirurgia e Dermatologia. Al secondo piano sono invece ubicati gli ambulatori di Pneumologia e Diabetologia, il Centro Vaccinale e il Reparto di Medicina.È evidente come il mancato funzionamento degli ascensori penalizzi in particolar modo le persone anziane, i pazienti con difficoltà motorie, i soggetti fragili e tutti coloro che necessitano di accedere quotidianamente a prestazioni sanitarie indispensabili. Non è accettabile che una situazione di questo genere si trascini per mesi senza una soluzione concreta, costringendo cittadini e operatori sanitari a convivere con continui disagi».
Per queste ragioni, ilCircolo Fratelli d'Italia Gioia Taurochiede«un intervento celere e risolutivo alla dottoressa Berardi, Direttore Generale dell'ASP di Reggio Calabria, affinché venga affrontata e definitivamente superata una critica che interessa un presidio sanitario strategico per l'intera Piana .
Rivolgiamo inoltre un appello al sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, che in qualità di massima autorità sanitaria sul territorio può esercitare un importante ruolo di impulso istituzionale, sollecitando gli enti competenti ad intervenire con la massima urgenza. I cittadini hanno diritto a servizi sanitari accessibili ed efficienti. Per questo chiediamo che vengano forniti tempi certi per il ripristino degli ascensori e che si proceda senza ulteriori ritardi alla risoluzione definitiva del problema ».