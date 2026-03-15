«Volevo aspettare qualche ora per avere i dati ufficiali, ma c’è già un’indicazione molto netta». Così il segretario metropolitano del Partito Democratico, Peppe Panetta, commenta l’andamento delle primarie del centrosinistra a Reggio Calabria.

Il primo dato riguarda l’affluenza. «Siamo oltre settemila votanti e al seggio di Spirito Santo c’è ancora gente in fila». Un risultato che, secondo Panetta, rappresenta già una prima conclusione della giornata elettorale: «Dobbiamo partire da questo dato di partecipazione. In pochissimo tempo, in qualche mese, abbiamo messo in piedi tutta la macchina organizzativa di questa importante consultazione. Dobbiamo essere orgogliosi e soddisfatti della prova di grande maturità dell’elettorato del centrosinistra».

Il segretario dem sottolinea come la partecipazione registrata ai seggi rappresenti un segnale politico importante. «Una partecipazione così alta è davvero di buon auspicio per le battaglie future. Saranno battaglie durissime, ma dobbiamo guardare con fiducia all’esito finale di questa consultazione».

Nel frattempo lo scrutinio prosegue e i primi dati delineano una tendenza chiara. «Mancano ancora alcuni seggi, ma Mimmo Battaglia è in vantaggio con un distacco molto netto rispetto agli altri due candidati».

Panetta ha poi voluto rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento delle primarie. «Ringrazio la macchina organizzativa, il comitato di garanzia, il comitato operativo, i volontari che hanno lavorato nei seggi e i cittadini che, nonostante un pomeriggio con condizioni atmosferiche avverse, sono andati a votare e hanno fatto la fila con grande pazienza».

Infine lo sguardo è già rivolto alla fase politica che si apre dopo il voto. «Adesso dobbiamo iniziare un lavoro importante, partendo dalla coalizione che siamo riusciti a costruire, un risultato che non va sottovalutato. Abbiamo avuto candidati veri che hanno portato idee e proposte. Questa giornata serve a tutti per riflettere e guardare con fiducia al futuro».