«Una sessione di lavori importante per il futuro dell'agricoltura europea e dello sviluppo dei territori, nella quale il contributo del gruppo ECR e di Fratelli d'Italia è stato determinante per raggiungere risultati concreti». Lo dichiara l'eurodeputato *Denis Nesci (ECR/Fratelli d'Italia)*, al termine dei lavori delle Commissioni REGI ed ECON del Parlamento europeo.



Nella Commissione per lo Sviluppo Regionale (REGI) è stata approvata l'opinione sulla futura Politica del Agricola Comune (PAC), con un testo equilibrato sostenuto dal centrodestra grazie al contributo decisivo del gruppo ECR.



«In un momento in cui gli agricoltori chiedono meno burocrazia e più sostegno, siamo riusciti a imprimere un cambio di passo concreto. Abbiamo ottenuto maggiori opportunità per i giovani agricoltori e per le donne che operano nel settore, una significativa semplificazione degli adempimenti per le piccole aziende, una riduzione dei vincoli che penalizzano chi produce e un ruolo più forte delle Regioni nella gestione delle risorse europee», sottolinea Nesci.



Nel corso della stessa seduta, l'eurodeputato ha inoltre presentato la propria relazione sull'Agenda europea delle Città e, in qualità di relatore ombra, è intervenuto sul regolamento relativo al quadro finanziario europeo 2028-2034, che disciplina strumenti fondamentali come il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), la Politica di Coesione e il programma Interreg.



«L'obiettivo è garantire risorse adeguate ai territori, rafforzare gli investimenti locali e ridurre i divari tra le regioni europee, assicurando che le politiche di coesione continuino a rappresentare un motore di crescita e sviluppo», evidenzia.



Importante risultato anche in Commissione ECON, dove è stato approvato il pacchetto sulla governance economica europea. In qualità di relatore ombra per il gruppo ECR, si è contribuito al raggiungimento di un testo che rende il quadro normativo più semplice, trasparente e coerente, rafforzando la certezza delle regole fiscali e il coinvolgimento degli Stati membri nel rispetto degli equilibri istituzionali.



«Il lavoro svolto oggi conferma l'impegno di Fratelli d'Italia e del gruppo ECR per un'Europa che sappia sostenere chi produce, valorizzare i territori e costruire regole più semplici, efficaci e vicine ai cittadini», conclude Nesci.