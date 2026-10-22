Si terrà venerdì 23 ottobre, alle ore 17:30, nei locali del Circolo del Partito democratico di Gioiosa Ionica, in via F. Modafferi, l’assemblea dei circoli della Locride, aperta anche ai simpatizzanti.

La riunione, convocata dalla presidente dell’Assemblea metropolitana Tania Bruzzese e dal segretario della Federazione metropolitana Peppe Panetta, si aprirà con un incontro con una delegazione di autotrasportatori e agricoltori. Un’occasione di ascolto e confronto sulle difficoltà di settori fondamentali per l’economia del territorio, alle prese con il caro carburanti e l’aumento dei costi che pesano sul lavoro, sulle imprese e sulle famiglie.

Il Pd metropolitano intende dare continuità alla propria vicinanza alle categorie coinvolte, raccogliendone le richieste e sostenendo la necessità di risposte concrete da parte del Governo e della Regione. Le difficoltà della Calabria devono trovare attenzione e interventi adeguati anche a Roma.

All’ordine del giorno anche l’analisi del voto delle elezioni suppletive e delle iniziative politiche da promuovere nella fase successiva, il tesseramento 2026 e i congressi di circolo