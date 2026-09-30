L’opportunità della revisione e dell’aggiornamento del Piano Comunale di Spiaggia della Città di Siderno è stata al centro dell’incontro che l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni ha tenuto nella mattinata di venerdì 25 settembre con gli operatori del settore balneare, nel quadro dell’attività di concertazione e partecipazione dei processi di ricognizione, verifica e aggiornamento degli strumenti urbanistici in vigore.

Presenti, oltre al primo cittadino, il vicesindaco con delega al Turismo Salvatore Pellegrino, l’assessore all’Urbanistica Maria Teresa Floccari, il Dirigente dell’Area 3 “Infrastrutture e Servizi al Territorio” ing. Lorenzo Surace, la Responsabile del Settore Urbanistica d.ssa Angela Alfieri e il consulente del Comune ing. Ferdinando Errigo.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato il tema relativo alla verifica dell’attualità del vigente Piano Spiaggia, strumento di pianificazione e organizzazione di utilizzo delle aree del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative approvato nel 2021, specie al fine di verificare se le previsioni urbanistiche contenute nello stesso siano tuttora coerenti con la situazione reale della fascia costiera, nonché con il vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato nel 2024.

Nel corso della riunione, è stato evidenziato come la fascia ionica sia stata ripetutamente interessata, in particolare a inizio anno, da fenomeni meteo marini particolarmente significativi, che hanno modificato sensibilmente la linea di costa, tanto da rendere necessaria la verifica delle previsioni del Piano Comunale Spiaggia, con l’attuale configurazione fisica del litorale.

L’obiettivo dell’Amministrazione, condiviso con gli imprenditori del settore, è quello di creare un sistema territoriale unitario del litorale, inteso come waterfront, in cui la spiaggia potrà giungere alla sua piena armonizzazione con le infrastrutture, il sistema di mobilità, il verde, le aree naturali, e le attività socio-economiche.