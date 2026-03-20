Il primo cittadino: «Amministrazione trasparente e responsabile, polemiche senza riscontri oggettivi»

Arriva la replica del sindaco facente funzioni di Platì, Giovanni Sarica, alla nota diffusa dal PRI sulla situazione amministrativa del Comune.

Il primo cittadino respinge con fermezza le accuse, definendo «lontana dalla realtà» la rappresentazione di una «grave crisi fuori controllo». «Le affermazioni diffuse nelle ultime ore impongono una riflessione seria, ma soprattutto chiarezza nei confronti della comunità», afferma.

Sarica rivendica il lavoro svolto dall’Amministrazione negli ultimi mesi, sottolineando come l’azione amministrativa sia stata portata avanti «con rigore, senso delle istituzioni e trasparenza», nonostante le difficoltà legate alla carenza strutturale di personale.

Un passaggio significativo è dedicato proprio alla macchina amministrativa. «Il lavoro del Responsabile Unico delle Aree e dell’intero personale comunale si distingue per serietà, dedizione e spirito di servizio», evidenzia il sindaco, aggiungendo che mettere in discussione questo operato «con giudizi sommari» significa non cogliere la complessità della gestione amministrativa.

Nel mirino del primo cittadino anche il tono delle critiche politiche. «Sorprende il tono perentorio di chi formula accuse così gravi senza un reale riscontro oggettivo e senza una presenza concreta nel confronto politico attuale», afferma, lasciando intendere come l’intervento del PRI sia più orientato alla polemica che al contributo costruttivo.

Sarica si rivolge quindi direttamente alla cittadinanza, ribadendo la solidità dell’azione amministrativa: «Le istituzioni locali operano con responsabilità ed equilibrio. Non vi è alcuna opacità da nascondere, né alcuna gestione da correggere nei termini descritti».

Infine, un richiamo al livello del dibattito politico, che secondo il sindaco dovrebbe essere improntato a maggiore serietà, soprattutto in una fase delicata per il Comune. «I cittadini sapranno distinguere tra chi lavora quotidianamente per la comunità e chi interviene solo con dichiarazioni prive di concretezza».

L’Amministrazione, conclude Sarica, «continuerà a operare con determinazione e trasparenza», con l’obiettivo di garantire il bene della comunità di Platì.