Raggiunto il 56,99% alla rilevazione delle ore 23.00 di ieri, il facente funzioni uscente e candidato a guida dell’unica compagine in corsa attende la conferma ufficiale
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A Platì il vero avversario era il quorum. E la sfida è stata vinta. Giovanni Sarica è stato eletto sindaco grazie al superamento della soglia richiesta per la validità del voto, raggiungendo ieri sera, alla rilevazione delle ore 23, il 56,99% dell’affluenza.
Un dato decisivo che consente al comune dell’entroterra reggino di lasciarsi alle spalle il rischio di un nuovo commissariamento e di tornare ad avere una guida politica scelta direttamente dai cittadini.