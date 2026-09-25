«Il raggiungimento di tutti gli obiettivi della decima e ultima rata del PNRR rappresenta un risultato di grande rilievo per l’Italia. Parliamo di 156 traguardi e obiettivi rendicontati, che consentono ora al Governo di procedere con la richiesta dell’ultima rata da 28,4 miliardi di euro, sulla quale spetterà alla Commissione europea effettuare le verifiche previste».

Lo dichiara Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR, commentando l’esito della Cabina di regia sul PNRR: «Non era affatto scontato arrivare fino a questo punto. Il Piano italiano è tra i più complessi e consistenti d’Europa per quantità di risorse, riforme, investimenti e obiettivi. Eppure l’Italia ha dimostrato di saper rispettare gli impegni, senza perdere risorse e accompagnando l’attuazione con un lavoro costante di revisione e aggiornamento del Piano, quando necessario per adeguarlo alle priorità nazionali». Il Governo ha infatti utilizzato le procedure europee di revisione del PNRR anche per introdurre il capitolo REPowerEU e ricalibrare alcune misure rispetto al Piano originario.

«Il merito va a un Governo – spiega Nesci - che ha saputo dare stabilità e metodo alla gestione del Piano, rafforzando la governance e facendo funzionare la Cabina di regia come luogo reale di coordinamento tra amministrazioni e livelli istituzionali. Un lavoro iniziato con Raffaele Fitto, che oggi ricopre il ruolo di vicepresidente esecutivo della Commissione europea per Coesione e Riforme, e proseguito con grande efficacia dal ministro Tommaso Foti».

Secondo l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, il risultato assume un valore particolare anche per il Mezzogiorno: «Il PNRR non è stato soltanto un esercizio contabile. Ha significato infrastrutture, sanità, digitalizzazione, investimenti e capacità amministrativa. E al Sud l’impatto è stato particolarmente rilevante. Il ministro Foti ha ricordato oggi che la quota delle risorse territorializzabili destinata al Mezzogiorno ha superato il target del 40% previsto dalla legge e che gli investimenti hanno contribuito in modo significativo alla crescita del prodotto interno lordo del Sud».

«Il completamento degli obiettivi del PNRR – conclude Nesci – certifica la serietà con cui l’Italia ha affrontato una delle più grandi sfide amministrative ed economiche della sua storia recente. Complimenti al presidente Giorgia Meloni, al ministro Foti, a Raffaele Fitto e a tutte le strutture che hanno lavorato al Piano. Aver portato a termine tutti i 576 obiettivi previsti, su un programma di questa dimensione e complessità, rafforza la credibilità dell’Italia e dimostra che oggi il nostro Paese è in grado di presentarsi in Europa con autorevolezza, rispettando gli impegni e difendendo contemporaneamente i propri interessi».