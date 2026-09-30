«Da Bruxelles arriva la conferma che la continuità territoriale tra Reggio Calabria e Messina è la priorità d’Europa. La svolta avviata dal Sindaco Francesco Cannizzaro con l’omologo Federico Basile trova oggi la massima legittimazione politica e infrastrutturale». Commenta così l’Assessore Comunale alle Politiche dell’Area Integrata dello Stretto del Comune di Reggio Calabria, Massimo Ripepi, le recenti e perentorie dichiarazioni della Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, pronunciate ai Connecting Europe Days di Bruxelles.

Parole che segnano un punto di non ritorno per il futuro dell'Area Integrata dello Stretto: «Definire il Ponte sullo Stretto come un’opera prioritaria per "colmare le lacune, cancellare le barriere e connettere il mercato unico" attraverso le reti TEN-T conferma che il collegamento stabile è la chiave di volta non solo per l’Italia, ma per l'intera infrastruttura europea», prosegue Ripepi, esprimendo così piena convergenza con la linea tracciata dal vertice della Commissione UE.

«Accolgo con profonda soddisfazione la presa di posizione di Ursula von der Leyen, che spazza via anni di ritardi ideologici e colloca il Ponte al centro dell'agenda geopolitica del continente. Quando l'Europa ribadisce che il completamento dei corridoi di trasporto porterà a un incremento del Pil stimato in 467 miliardi di euro, dimostra che la nostra battaglia per l'Area Integrata dello Stretto non è un’ambizione locale, ma un imperativo strategico globale.»

L’Assessore Ripepi sottolinea inoltre come l’impostazione emersa da Bruxelles si inserisca perfettamente nel solco delle azioni istituzionali e politiche già avviate sul territorio: «Le parole del Presidente della Commissione Europea sono in perfetta continuità e sintonia con il percorso storico già tracciato dal Sindaco Francesco Cannizzaro, che con il fondamentale e proficuo incontro avuto con il Sindaco di Messina, Federico Basile, ha dato il via, per la prima volta nella storia del nostro territorio, a un processo reale e concreto di integrazione tra le due Città Metropolitane. Quello tra Reggio e Messina non è più un confine logistico, ma il cuore pulsante di un’unica grande area metropolitana dello Stretto. La visione dell'Unione Europea arriva a coronare e blindare questo percorso di coesione, identificando nel collegamento stabile l'acceleratore definitivo per lo sviluppo dei servizi, dei trasporti, dell'economia e dell'occupazione per entrambe le sponde.»

«Il tempo delle attese è finito», conclude l'Assessore Ripepi. «L'Area Integrata dello Stretto ha oggi tutte le carte in regola, e l'autorevole e diretto sostegno dell'Europa, per diventare il vero baricentro economico e sociale del Mediterraneo. Sta a noi, a tutti i livelli istituzionali, proseguire uniti e spediti lungo la strada già tracciata».