Il consigliere regionale sottolinea il valore dell’intervento: «Passo decisivo per lo sviluppo dello scalo e dell’intermodalità»

Il collegamento tra il Porto di Gioia Tauro e l’autostrada A2 entra in una nuova fase operativa. Anas S.p.A. ha infatti pubblicato il bando di gara per la realizzazione dell’infrastruttura, un intervento atteso e ritenuto strategico per il sistema portuale calabrese.

A commentare la notizia è il consigliere regionale Giuseppe Mattiani, che parla di «un momento storico per il futuro dell’infrastruttura portuale». Secondo l’esponente politico, si tratta di un ulteriore passo nel percorso di crescita dello scalo, già oggi centrale nel panorama nazionale e con ampi margini di sviluppo.

«Il Porto di Gioia Tauro deve diventare la porta di ingresso del Mediterraneo, un hub europeo – afferma –. È necessario continuare ad investire e valorizzare le potenzialità ancora inespresse, a partire dall’area retroportuale e dall’intermodalità».

Nel dettaglio, l’intervento prevede un investimento di circa 99 milioni di euro e punta a collegare il Gate Sud del porto alla SS18 e alla rete TEN-T, rafforzando così la connessione tra infrastrutture portuali, viarie e ferroviarie.

Mattiani evidenzia anche il ruolo delle interlocuzioni istituzionali e delle politiche infrastrutturali portate avanti negli ultimi anni. «Sono ingenti gli investimenti in collegamenti ferroviari e stradali che si registrano nell’area portuale – sottolinea –. Questo nuovo stanziamento rappresenta la prosecuzione di un lavoro programmato da tempo».

Lo sguardo resta rivolto al futuro, con la consapevolezza che il percorso di sviluppo non si esaurisce con questo intervento. «Servono ulteriori azioni nell’area retroportuale e nel potenziamento dei collegamenti – aggiunge – ma anche condizioni adeguate per le imprese, affinché possano rafforzarsi sui mercati nazionali e internazionali».

Un progetto, dunque, che si inserisce in una visione più ampia di crescita e consolidamento del Porto di Gioia Tauro come snodo strategico nel Mediterraneo.