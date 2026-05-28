«Il Pd Calabria esprime vicinanza e solidarietà al giovane operatore rimasto ferito in un grave incidente avvenuto nel porto di Gioia Tauro durante una movimentazione di container». È quanto si legge in una nota ufficiale del Pd Calabria, a proposito di un incidente sul lavoro accaduto nel porto di Gioia Tauro.

«Al lavoratore, alla sua famiglia e ai suoi colleghi dello scalo – si sottolinea nella nota – vanno gli auguri di pronta ripresa e il sostegno del Pd Calabria in queste ore di forte apprensione». L’episodio riporta al centro dell’attenzione pubblica il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare in una realtà strategica come il porto di Gioia Tauro, infrastruttura strategica per l’economia calabrese e nazionale.

Il Pd Calabria chiede che «sia fatta luce sulla dinamica dell’incidente» e che «vengano accertate rapidamente eventuali responsabilità». Il partito ritiene inoltre «indispensabile potenziare le misure di prevenzione, manutenzione, controllo e tutela dei lavoratori portuali, affinché nessuno rischi la vita o l’incolumità personale nello svolgimento del proprio lavoro». «La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta delle istituzioni, delle aziende e delle autorità competenti. In Calabria – concludono i dem calabresi – non possono continuare gli incidenti e le tragedie che colpiscono i lavoratori e le loro famiglie».