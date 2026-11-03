Importante passo in avanti per il completamento del porto di Palmi. Nella giornata di oggi sono state ufficialmente consegnate le aree destinate alla cantierizzazione dell'opera. L'adempimento ha visto la partecipazione dell'Amministrazione comunale, dei rappresentanti dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e dei delegati della ditta incaricata di eseguire i lavori.

La consegna delle aree segna una tappa fondamentale per la realizzazione di un'infrastruttura considerata vitale per lo sviluppo economico della città e dell'intero comprensorio. Di particolare rilievo è il pieno rispetto della tempistica: la data del 3 novembre, che era stata annunciata nelle scorse settimane come termine ultimo per questo specifico passaggio, è stata rispettata, permettendo così di mantenere inalterato il cronoprogramma generale.

Verso l'avvio delle fasi operative

Mentre l'iter burocratico avanza, sul posto proseguono senza sosta le attività di sgombero dei terreni interessati dall'intervento, condotte in un clima di sinergia tra tutti gli attori coinvolti. Nei prossimi giorni si provvederà a completare la recinzione e la delimitazione formale del cantiere, operazione propedeutica all'inizio vero e proprio dei successivi lavori edilizi.

La soddisfazione del sindaco Giovanni Calabria

Il primo cittadino ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, evidenziando l'affidabilità dimostrata dalla macchina amministrativa: «Oggi manteniamo un impegno assunto con la città. Avevamo indicato il 3 novembre come data per la consegna delle aree e quel termine è stato rispettato. Non si tratta soltanto di un adempimento tecnico, ma di un passaggio concreto che segna l'avanzamento di un'opera attesa da anni e fondamentale per il futuro di Palmi».

Il sindaco Calabria ha poi rimarcato l'importanza del lavoro di squadra con l'ente attuatore e con i professionisti coinvolti: «Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, che è il soggetto attuatore di quest'opera e che sta portando avanti con determinazione un investimento strategico per il nostro territorio. Un ringraziamento va inoltre al presidente, ai tecnici, al RUP, alla ditta esecutrice e a tutti coloro che stanno contribuendo, ciascuno per le proprie competenze, al raggiungimento degli obiettivi prefissati».

Secondo il primo cittadino, la giornata odierna testimonia l'efficacia del dialogo tra enti pubblici: «La giornata di oggi dimostra che quando le istituzioni collaborano lealmente e condividono una visione comune, i risultati arrivano. Comune, Autorità Portuale, uffici tecnici e impresa stanno lavorando in sintonia e questo consente di superare più facilmente ogni passaggio amministrativo e operativo. Le grandi opere si realizzano attraverso il dialogo, la responsabilità e la capacità di fare squadra».

In conclusione, il sindaco ha ribadito la centralità del porto per il rilancio della zona: «Il porto rappresenta una importante opportunità di sviluppo per Palmi. Continueremo a fare la nostra parte con impegno e spirito di collaborazione affinché ogni fase proceda nei tempi previsti e la città possa presto beneficiare di un'infrastruttura capace di generare crescita economica, occupazione e nuove prospettive per l'intero territorio».