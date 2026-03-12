Il Circolo Fratelli d’Italia di Villa San Giovanni, in considerazione dell’imminente discussione in Consiglio Comunale sul tema, interviene sul nuovo assetto infrastrutturale del porto cittadino e sulla perimetrazione prevista nel Documento di Pianificazione Strategica di Sistema Portuale, ribadendo la necessità di trovare delle soluzioni adeguate e non pregiudizievoli del territorio al fine di eliminare il transito dei mezzi pesanti dal centro urbano.

A oltre vent’anni dalla dichiarazione dello stato di emergenza ambientale causato dall’attraversamento dei Tir in città, la situazione non è ancora stata risolta in modo definitivo e alcune opere non sono state realizzate, con pesanti ricadute sulla salute pubblica, sulla sicurezza urbana, sulla viabilità e sulla qualità della vita dei cittadini.

Tutte le amministrazioni che si sono susseguite hanno immaginato l’idea del Porto a Sud quale strumento che potesse essere risolutivo della situazione. Oggi Fratelli d’Italia manifesta contrarietà tecniche rispetto la perimetrazione della Spiaggia di Acciarello, ritenuta un’area da tutelare dal punto di vista ambientale che non può essere sacrificata alla realizzazione di nuovi approdi a sud, anche perché tale ipotesi determinerebbe la compromissione irreversibile dell’arenile e ulteriori criticità sul piano idraulico e idrogeologico.

In alternativa, viene proposta l’attualizzazione del progetto Ferrovie dello Stato del 1985, con la realizzazione di una nuova banchina di sopraflutto in posizione compatibile con la tutela del Torrente Solaro e con le esigenze di funzionalità del porto, evitando ulteriore consumo di suolo, dove saranno realizzati i nuovi scivoli del vettore privato (Caronte & Tourist).

Fratelli d’Italia individua inoltre quattro interventi urgenti, prioritari e indifferibili: deviare i Tir su un percorso dedicato in area portuale e ferroviaria, adeguare il sottopasso ferroviario al transito dei mezzi pesanti con una configurazione a quattro corsie, potenziare gli scivoli per le navi bidirezionali FS Bluferries e realizzare nuovi approdi per le navi veloci FS Blu Jet.

A queste si aggiungono quattro misure complementari: la possibilità di utilizzare il finanziamento destinato all’autoparco di Castelluccio e la sua riallocazione per l’adeguamento del sottopasso ferroviario, oggi nello stato di totale abbandono; la valorizzazione delle aree ferroviarie dismesse vicino ad Acciarello attraverso una Società di Trasformazione Urbana per creare un parco lineare in considerazione del lungomare di Acciarello previsto nel PRG vigente; la perimetrazione del molo sottoflutto nel DPSS per affidarlo alla competenza dell’Autorità di Sistema Portuale; l’adozione del sistema ESSEN per il sottopasso ferroviario FS.

In tal senso Fratelli d’Italia ha già presentato, grazie al contributo tecnico dell’Arch. Riccardo Napolitano, il disegno sulla fattibilità del nuovo assetto del porto di Villa con indicazione di massima della visione del partito, al Presidente di Autorità Portuale Avv. Rizzo che ha ascoltato la proposta, ritenendola meritevole di interesse.

Fratelli d’Italia si farà portavoce presso le competenti Amministrazioni dello Stato affinché possa essere recepita tale proposta e individuate le iniziative tecniche e amministrative procedurali atte a tutelare la città, salvaguardare Acciarello e dare finalmente una risposta concreta ai cittadini villesi, esposti, loro malgrado, a inquinamento, traffico pesante e degrado ambientale con grave pregiudizio per la loro salute.